Trump culpa programas de inclusão e diversidade pelo acidente aéreo que matou 67 pessoas em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou as iniciativas em prol da diversidade de comprometerem a segurança aérea e questionou as ações do piloto de helicóptero do exército norte-americano envolvido na colisão em pleno ar com um avião comercial, no pior desastre aéreo dos Estados Unidos em mais de duas décadas.

As 67 pessoas que se encontravam a bordo dos dois aviões morreram no acidente de quarta-feira à noite, que ocorreu quando um voo da American Airlines proveniente de Wichita, no Kansas, estava a aterrar no Aeroporto Nacional Washington Reagan.

Pelo menos 28 corpos foram retirados do rio Potomac depois de o helicóptero ter aparentemente voado na direção do avião.

Donald Trump discursa na Sala de Imprensa James Brady, na Casa Branca, a 30 de janeiro de 2025 Jacquelyn Martin/AP

"Aconteceram coisas muito más e algumas coisas que não deviam ter acontecido", disse o presidente na sala de reuniões da Casa Branca.

Trump culpou a administração do antigo presidente Joe Biden por ter encorajado a Administração Federal da Aviação a recrutar trabalhadores "que sofrem de deficiências intelectuais graves, problemas psiquiátricos e outras condições mentais e físicas no âmbito de uma iniciativa de contratação de diversidade e inclusão".

Acrescentou ainda que o programa permitia a contratação de pessoas com problemas de audição e visão, bem como paralisia, epilepsia e "nanismo".

Trump não partilhou qualquer prova de que pessoas não qualificadas estivessem a ser colocadas em posições críticas como o controlo de tráfego aéreo e reconheceu que ainda não havia qualquer indicação de que os controladores de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional Reagan tivessem cometido erros.

Questionado sobre a razão pela qual estava a culpar as iniciativas de diversidade, Trump disse: "Porque tenho bom senso e, infelizmente, muitas pessoas não têm".

Trump queixou-se especificamente de Pete Buttigieg, que foi secretário dos transportes de Biden e era um candidato a desafiar Trump para a Casa Branca em 2020, chamando-lhe "um desastre".

Buttigieg respondeu numa publicação no X, considerando "desprezíveis" os comentários de Trump.

"Enquanto as famílias estão de luto, Trump deveria estar a liderar, não a mentir", acrescentou.

Colisão em pleno ar

O acidente ocorreu antes das 21:00 locais, num dos espaços aéreos mais controlados e vigiados do mundo, a cerca de 4,8 quilómetros a sul da Casa Branca e do Capitólio.

Está a decorrer uma investigação federal, mas os inquéritos sobre acidentes aéreos podem demorar meses e os investigadores disseram aos jornalistas que não iriam especular sobre a causa da colisão.

As caixas negras foram recuperadas do voo 5342 da AA no final da tarde de quinta-feira e o National Transportation Safety Board disse que estão atualmente a ser analisadas nos seus laboratórios.

Esforços de busca e salvamento no rio Potomac. Mark Schiefelbein/AP

O avião foi encontrado de cabeça para baixo, partido em três partes. Os socorristas estavam a fazer buscas mesmo a quilómetros do Potomac, disse o chefe dos bombeiros de Washington DC, John Donnelly.

Os destroços do helicóptero também foram encontrados.

O diretor-executivo da American Airlines, Robert Isom, afirmou que o avião estava a fazer uma aproximação normal quando "o avião militar entrou no caminho".

Um único controlador de tráfego aéreo estava responsável pela coordenação do tráfego de helicópteros e dos aviões que chegavam e partiam no momento da colisão, de acordo com um relatório da Administração Federal da Aviação, obtido pela Associated Press.

Essas tarefas são frequentemente divididas entre duas pessoas, mas o aeroporto normalmente combina as funções às 21:30, quando o tráfego começa a abrandar.

Sinais indicam um “Alerta de Emergência” por cima de um balcão da American Airlines no terminal do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, 29 de janeiro de 2025. Jeannie Ohm/AP

Na quarta-feira, o supervisor da torre ordenou que as funções fossem combinadas mais cedo.

"A configuração das funções não era normal para a hora do dia e para o volume de tráfego", refere o relatório.

Uma pessoa familiarizada com o assunto, no entanto, disse que o pessoal da torre naquela noite estava a um nível normal.

As posições são regularmente combinadas quando os controladores precisam de se afastar da consola para fazer pausas, durante as mudanças de turno ou quando o tráfego aéreo é lento, disse a pessoa, falando sob condição de anonimato para discutir procedimentos internos.

A Administração Federal da Aviação debate-se há muito com a falta de controladores de tráfego aéreo.

As autoridades disseram que as condições de voo eram claras quando o avião chegou de Wichita transportando, entre outros, um grupo de jovens patinadores artísticos de elite, os seus pais e treinadores, e quatro vaporeiros sindicais da área de Washington.

Um alto funcionário da aviação do Exército disse que a tripulação do helicóptero, um Black Hawk, era "muito experiente" e estava familiarizada com os voos congestionados que ocorrem diariamente em torno da cidade.

"Ambos os pilotos já tinham feito esta rota específica antes, à noite. Não era algo de novo para nenhum deles", disse Jonathan Koziol, chefe do estado-maior da aviação do Exército.

A altitude máxima permitida para o helicóptero na altura era de cerca de 60 metros, disse Koziol.

Não ficou imediatamente claro se excedeu esse limite, mas o Secretário da Defesa Pete Hegseth disse que a altitude parecia ser um fator na colisão.

Ordens executivas

Após a conferência de imprensa, a Casa Branca convidou os jornalistas a entrarem na Sala Oval para assistirem à assinatura de um outro decreto-lei que, segundo as autoridades, iria pôr termo às "políticas de vigarice" na aviação federal.

President Donald Trump holds a document regarding aviation security in the Oval Office at the White House, 30 January, 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Na semana passada, Trump já tinha assinado um decreto do executivo que punha fim às iniciativas de diversidade na FAA.

"Queremos as pessoas mais competentes", disse Trump. "Não nos interessa a sua raça".

Questionado sobre se planeia visitar o local do acidente, Trump disse que se iria encontrar com os familiares das vítimas.

"Qual é o local? A água? Querem que eu vá nadar?", perguntou o presidente.