A ONU manifestou também a sua preocupação com as execuções que, segundo soube, foram levadas a cabo pelos rebeldes, na sequência de uma importante escalada da sua rebelião, que dura há anos, na região rica em minerais.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que a Organização Mundial de Saúde e os seus parceiros efetuaram uma avaliação com o governo da República Democrática do Congo entre 26 e 30 de janeiro "e informaram que 700 pessoas foram mortas e 2.800 ficaram feridas" em Goma e arredores.

"Espera-se que estes números aumentem à medida que mais informação estiver disponível", acrescentou.

Os rebeldes estão agora a cerca de 60 quilómetros da capital da província de Buakavu, no Kivu Sul, e "parecem estar a avançar muito rapidamente", disse o chefe das forças de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, numa conferência de imprensa na sexta-feira. O M23 capturou várias cidades depois de ter tomado a vizinha Goma, um centro humanitário fundamental para muitos dos seis milhões de pessoas deslocadas pelo conflito.

O exército da nação centro-africana ficou enfraquecido depois de ter perdido centenas de efetivos e de mercenários estrangeiros se terem rendido aos rebeldes após a queda de Goma.

A tomada de Goma provocou "uma paralisação das operações humanitárias, cortando uma linha de vida vital para a distribuição de ajuda em todo o leste (RD Congo)", disse Rose Tchwenko, diretora nacional do grupo de ajuda Mercy Corps na RD Congo. "A escalada da violência em direção a Bukavu faz temer uma deslocação ainda maior, enquanto a rutura do acesso humanitário está a deixar comunidades inteiras sem apoio".

O bloco regional da África Austral, do qual a República Democrática do Congo é membro, decidiu na sexta-feira manter a sua força de manutenção da paz destacada no leste da República Democrática do Congo em 2023. O presidente do grupo, o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, apelou à tomada de medidas "corajosas" e "decisivas" para aumentar a capacidade da força. Na sua reunião em Harare, capital do Zimbabué, o bloco de 16 nações comprometeu-se também a trabalhar para um cessar-fogo.

Nas Nações Unidas, a França distribuiu um projeto de resolução do Conselho de Segurança a todos os 15 membros na sexta-feira, apelando ao fim da atual ofensiva no leste da República Democrática do Congo, à retirada de "elementos estrangeiros" e ao reinício das conversações para conseguir uma cessação das hostilidades, disse o embaixador francês na ONU, Nicolas De Riviere. O embaixador francês na ONU, Nicolas De Riviere, manifestou a esperança de que o acordo possa ser adotado em breve.

O grupo M23 é o mais poderoso dos mais de 100 grupos armados que disputam o controlo da região oriental do Congo, rica em minerais, que possui vastos depósitos essenciais para a maior parte da tecnologia mundial. De acordo com os peritos da ONU, o grupo é apoiado por cerca de 4.000 soldados do vizinho Ruanda, muito mais do que em 2012, quando capturaram Goma durante dias, num conflito motivado por queixas étnicas.

Corpos de supostos membros das Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC), que perderam a vida lutando contra os rebeldes do M23 em Goma, no Congo, 30/01/2025 Brian Inganga/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Os observadores dizem que, ao contrário da primeira tomada de poder pelos rebeldes na República Democrática do Congo, a sua retirada poderá ser mais difícil agora.

Os rebeldes foram encorajados pelo Ruanda, que considera que o Congo está a ignorar os seus interesses na região e não cumpriu as exigências dos anteriores acordos de paz, segundo Murithi Mutiga, diretor do programa para África do grupo de reflexão Crisis Group. "Em última análise, trata-se de um fracasso da mediação africana - os sinais de alerta estiveram sempre presentes", disse Mutiga.

O porta-voz do gabinete dos direitos humanos da ONU, Jeremy Laurence, falou num briefing na sexta-feira sobre o agravamento da crise dos direitos humanos na sequência da rebelião, incluindo ataques bombistas a pelo menos dois campos de deslocados internos que mataram um número indeterminado de pessoas.

"Também documentámos execuções sumárias de pelo menos 12 pessoas pelo M23 de 26 a 28 de janeiro", disse Laurence, acrescentando que o grupo também ocupou escolas e hospitais na província e está a sujeitar civis a recrutamento forçado e a trabalhos forçados.

As forças congolesas também foram acusadas de violência sexual durante os combates na região, disse Laurence.

"Estamos a verificar relatos de que 52 mulheres foram violadas pelas tropas congolesas no Kivu Sul, incluindo alegados relatos de violação em grupo", disse.

Moradores caminham em veículos carbonizados em Goma, República Democrática do Congo, sexta-feira, 31/01/2025. (AP Photo/Moses Sawasawa) Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Um ataque dos rebeldes no território de Kalehe, a cerca de 140 quilómetros da capital da província do Kivu Sul, na quinta-feira, foi repelido pelas forças de segurança, disse o tenente-general Pacifique Masunzu, que comanda uma zona de defesa militar chave no Kivu Sul.

As bases militares congolesas em Bukavu estavam a ser esvaziadas na quinta-feira para reforçar as que se situam ao longo do caminho para a capital da província, disseram residentes à The Associated Press.

Dujarric, o porta-voz da ONU, disse que as Nações Unidas têm cerca de 1.200 funcionários internacionais e nacionais e dependentes em Bukavu. "Estamos a retirar algumas pessoas de lá por precaução", disse ele.

Centenas de jovens registaram-se na sexta-feira como voluntários para participar em treinos militares na capital da província, segundo Gabriel Kasanji, um funcionário administrativo local. Este facto vem na sequência do apelo do Presidente congolês, Félix Tshisekedi, na quinta-feira, para uma mobilização militar em massa.

Ao tomar posse na sexta-feira como novo governador do Kivu do Norte, que inclui Goma, o Major-General Somo Kakule Evariste prometeu "deslocar-se o mais rapidamente possível" para Goma para restaurar o controlo do governo.

"Este não é o momento para discursos", disse o general. "A chama da resistência nunca se extinguirá".

Em Goma, o chefe das forças de paz da ONU, Lacroix, disse que "a situação continua tensa e volátil, com disparos ocasionais dentro da cidade".

De um modo geral, a calma está a ser gradualmente restabelecida e a água e a eletricidade foram restauradas em grande parte de Goma, mas o aeroporto continua fechado e a pista inutilizável, disse Lacroix.

A força de manutenção da paz da ONU na cidade, conhecida como MONUSCO, continua a debater-se com engenhos por explodir que são "um obstáculo muito sério à liberdade de movimentos", disse Lacroix.

"Vamos lutar até restaurar a democracia", disse Corneille Nangaa, um dos líderes políticos do M23. "De um Estado falhado para um Estado moderno".