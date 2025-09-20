25 corpos recuperados de uma vala comum perto de Damasco

PUBLICIDADE

As equipas de busca retiraram 25 corpos de uma vala comum, na sexta-feira, num subúrbio de Damasco. Acredita-se que o local contenha pelo menos 175 corpos, disseram as autoridades.

Os corpos foram encontrados num campo agrícola no subúrbio de Otaiba e, segundo as autoridades, pertenciam a pessoas que tinham sido mortas numa emboscada pelas forças do então Presidente Bashar Assad quando fugiam do enclave sitiado de Ghouta Oriental, que estava então sob o controlo das forças da oposição.

Trata-se de um dos últimos vestígios sombrios da guerra civil de quase 14 anos que terminou com a destituição do antigo presidente Bashar Assad numa ofensiva relâmpago dos rebeldes em dezembro.

Familiares com entes queridos desaparecidos deslocaram-se ao local na esperança de encontrar respostas. Entre eles estava Samira Alloush, que procurava o seu filho, Anas Ahmad Alloush, que se encontrava entre os sitiados em Ghouta. Tinha 19 anos quando desapareceu em 2014.

A mãe tinha esperança de que ele estivesse vivo e na prisão e que ressurgisse quando as prisões fossem esvaziadas após a queda de Assad. No entanto, entre as roupas sujas no chão, ela reconheceu o casaco do filho.

"Tinha esperança que ele saísse da prisão e que nos voltássemos a sentar juntos", disse entre lágrimas.

Amer Fahed, comandante das operações no campo de Damasco do grupo de defesa civil conhecido como Capacetes Brancos, disse que ainda não vão começar a escavar ou exumar a vala comum até que um mecanismo específico seja determinado pela Comissão Nacional para as Pessoas Desaparecidas.

A contagem de corpos pode ser maior

Ammar Al-Issa, um funcionário da comissão de pessoas desaparecidas que esteve presente no local, disse que o número de corpos pode ser maior, pois acredita-se que 200 a 300 pessoas tenham sido mortas na emboscada de fevereiro de 2014.

Centenas de corpos foram encontrados em valas comuns espalhadas pelo país desde a queda de Assad, mas é provável que muitos mais estejam ainda por descobrir.

Calcula-se que cerca de 150 000 pessoas tenham sido detidas ou desaparecidas na Síria desde 2011, altura em que os protestos em massa contra o governo foram alvo de uma repressão brutal e se transformaram numa guerra civil. Muitas delas estão provavelmente enterradas em valas comuns não identificadas.