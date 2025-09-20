Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

25 corpos recuperados de uma vala comum perto de Damasco

Trabalhadores da Defesa Civil síria recolhem restos humanos encontrados em Otaiba, nos arredores de Damasco, Síria, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
Trabalhadores da Defesa Civil síria recolhem restos humanos encontrados em Otaiba, nos arredores de Damasco, Síria, sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Omar Albam
Direitos de autor AP Photo/Omar Albam
De Sertac Aktan com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Segundo as autoridades, as vítimas foram mortas pelas forças de Assad numa emboscada quando fugiam de Ghouta Oriental durante a recente guerra civil. Pensa-se que a vala tem um total de 175 corpos ali depositados.

PUBLICIDADE

As equipas de busca retiraram 25 corpos de uma vala comum, na sexta-feira, num subúrbio de Damasco. Acredita-se que o local contenha pelo menos 175 corpos, disseram as autoridades.

Os corpos foram encontrados num campo agrícola no subúrbio de Otaiba e, segundo as autoridades, pertenciam a pessoas que tinham sido mortas numa emboscada pelas forças do então Presidente Bashar Assad quando fugiam do enclave sitiado de Ghouta Oriental, que estava então sob o controlo das forças da oposição.

Trata-se de um dos últimos vestígios sombrios da guerra civil de quase 14 anos que terminou com a destituição do antigo presidente Bashar Assad numa ofensiva relâmpago dos rebeldes em dezembro.

Familiares com entes queridos desaparecidos deslocaram-se ao local na esperança de encontrar respostas. Entre eles estava Samira Alloush, que procurava o seu filho, Anas Ahmad Alloush, que se encontrava entre os sitiados em Ghouta. Tinha 19 anos quando desapareceu em 2014.

A mãe tinha esperança de que ele estivesse vivo e na prisão e que ressurgisse quando as prisões fossem esvaziadas após a queda de Assad. No entanto, entre as roupas sujas no chão, ela reconheceu o casaco do filho.

"Tinha esperança que ele saísse da prisão e que nos voltássemos a sentar juntos", disse entre lágrimas.

Amer Fahed, comandante das operações no campo de Damasco do grupo de defesa civil conhecido como Capacetes Brancos, disse que ainda não vão começar a escavar ou exumar a vala comum até que um mecanismo específico seja determinado pela Comissão Nacional para as Pessoas Desaparecidas.

A contagem de corpos pode ser maior

Ammar Al-Issa, um funcionário da comissão de pessoas desaparecidas que esteve presente no local, disse que o número de corpos pode ser maior, pois acredita-se que 200 a 300 pessoas tenham sido mortas na emboscada de fevereiro de 2014.

Centenas de corpos foram encontrados em valas comuns espalhadas pelo país desde a queda de Assad, mas é provável que muitos mais estejam ainda por descobrir.

Calcula-se que cerca de 150 000 pessoas tenham sido detidas ou desaparecidas na Síria desde 2011, altura em que os protestos em massa contra o governo foram alvo de uma repressão brutal e se transformaram numa guerra civil. Muitas delas estão provavelmente enterradas em valas comuns não identificadas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Regressar ou ficar: o dilema dos sírios que vivem na Europa

Ataques de drones israelitas matam seis soldados sírios nos subúrbios de Damasco

Síria e Israel mantêm as primeiras conversações diretas