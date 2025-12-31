Ucrânia, agricultores, redes sociais: os desejos de Emmanuel Macron para 2026

Num discurso transmitido pela televisão, o Presidente francês Emmanuel Macron começou os seus desejos para o ano de 2026 com "um pensamento acima de tudo para aqueles que asseguram a continuidade da nação". Citando as "forças de segurança, os bombeiros, os voluntários, os prestadores de cuidados, os trabalhadores", que nesta véspera de Ano Novo estão "na linha da frente perante as dificuldades para proteger, cuidar, alimentar, ajudar a trazer alívio e fraternidade".

Emmanuel Macron disse ainda que queria "agir e apoiar" os agricultores, que estão descontentes com a gestão da doença da pele que afeta o gado em França e com o acordo entre a UE e Mercosul.

Emmanuel Macron afirmou também que pretende proteger "as crianças e adolescentes das redes sociais e dos ecrãs", numa altura em que um projeto de lei prevê a proibição do acesso às redes sociais para menores de 15 anos a partir de setembro de 2026.

O Presidente francês recordou que as eleições autárquicas terão lugar em 2026. Referiu-se também às eleições presidenciais de 2027, "as primeiras em que não participarei durante dez anos", assegurando que fará "tudo para que decorram com a maior serenidade possível, nomeadamente sem qualquer ingerência estrangeira".

"Estarei a trabalhar até ao último segundo, esforçando-me todos os dias por estar à altura do mandato que me confiaram", garantiu.

Defender a Europa

Emmanuel Macron falou também de questões internacionais e geopolíticas, mencionando o Médio Oriente e a Ucrânia e falando de uma "nova ordem internacional"."Temos de defender a nossa independência e as nossas liberdades. A nossa independência exige que continuemos a investir nas nossas forças armadas, nas nossas forças de segurança, nos nossos serviços públicos e na nossa economia", declarou.

O Presidente francês indicou que "compromissos concretos para proteger a Ucrânia" serão assumidos na reunião da "Coligação dos Dispostos", que se realizará em Paris a 6 de janeiro.