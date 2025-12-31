Rússia mantém as alegações de ataque à residência de Putin enquanto os aliados questionam os motivos de Moscovo

Moscovo manteve-se firme na sua posição na quarta-feira, reforçando as suas afirmações sobre um alegado ataque de um drone ucraniano à dacha do presidente Vladimir Putin, naquilo que os aliados descreveram como uma aparente tentativa de dificultar as conversações de paz lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra total da Rússia.

Na última tentativa de apoiar as alegações do Kremlin, o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo que supostamente mostra um drone abatido que, segundo o mesmo, foi lançado por Kiev contra a residência de Putin em Novgorod, durante a noite de segunda-feira.

O vídeo mostra um drone danificado deitado na neve numa área florestal durante a noite, ao lado do que parece ser um membro mascarado do pessoal militar russo a falar sobre o UAV, enquanto as imagens mostram grandes planos do drone e das suas partes internas.

Noutro segmento das imagens, dois militares russos mascarados, sentados dentro de um veículo militar, afirmam que "na noite de 29 de dezembro, foi feita uma tentativa de atingir um UAV do tipo aeronave no território de uma instalação protegida".

Não foram apresentadas provas que confirmem que o alegado ataque com drones ocorreu perto da residência de Putin. A Euronews não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade das imagens ou o local onde foram filmadas.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, rejeitou inicialmente a apresentação de mais provas para apoiar as alegações de Moscovo, afirmando na terça-feira: "Não creio que seja necessário apresentar quaisquer provas".

"Sem barulho, sem explosões", dizem os residentes de Valdai

A residência de Putin, também conhecida como Dolgiye Borody ou "Barbas Longas", está situada perto da cidade de Valdai, cujos residentes disseram aos meios de comunicação social nacionais que não testemunharam quaisquer sinais de um ataque de drones.

"Não houve barulho nessa noite, nem explosões, nada", disse um residente ao Mozhem Obyasnit. "Se algo assim tivesse acontecido, toda a cidade estaria a falar sobre isso".

Vladimir Putin gesticula enquanto fala com os militares russos que participam na guerra na Ucrânia na sua residência perto de Moscovo, 1 de janeiro de 2024 Gavriil Grigorov/Sputnik

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta segunda-feira que um alegado ataque ucraniano com drones envolveu 91 drones de longo alcance.

"Tais ações imprudentes não ficarão sem resposta", disse Lavrov à agência noticiosa Interfax, afirmando que a posição negocial de Moscovo irá mudar a seguir.

Lavrov não esclareceu se Putin estava presente na residência durante o alegado ataque.

Os números do ministro dos Negócios Estrangeiros russo contradizem o relatório oficial do Ministério da Defesa russo, que primeiro afirmou que as suas forças derrubaram um total de 89 drones ucranianos durante a noite de segunda-feira, 18 dos quais na região de Novgorod.

A dacha Valdai de Putin - um retiro de férias para funcionários de alto nível desde os tempos soviéticos - é protegida por instalações de defesa aérea significativas, incluindo pelo menos uma dúzia de baterias terra-ar, de acordo com relatórios.

Kiev rejeitou imediatamente as alegações de Moscovo sobre o ataque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, respondeu às afirmações de Moscovo, classificando-as como "mais uma mentira da Federação Russa".

"É claro que ontem tivemos uma reunião com (o presidente dos EUA, Donald Trump) e é claro que para os russos, se não houver escândalo entre nós e a América, e se estivermos a fazer progressos, para eles é um fracasso", afirmou Zelenskyy numa conversa com jornalistas na tarde de segunda-feira.

"Eles não querem acabar com esta guerra, só são capazes de a acabar através de pressão sobre eles. Tenho a certeza que estavam à procura de razões", acrescentou.

O Monumento da Independência é fotografado enquanto as bandeiras ucranianas sopram ao vento em Kiev, 23 de agosto de 2025 AP Photo

Desde então, vários responsáveis europeus e norte-americanos reforçaram a convicção de Zelenskyy de que, ao insistir no alegado atentado contra a vida de Putin, Moscovo está deliberadamente a fazer descarrilar as conversações de paz lideradas pelos EUA, que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem vindo a impulsionar ativamente nas últimas semanas.

Na quarta-feira, a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, acusou a Rússia de promover "alegações infundadas", classificando a alegação como uma "distração deliberada".

"Moscovo pretende fazer descarrilar os verdadeiros progressos no sentido da paz por parte da Ucrânia e dos seus parceiros ocidentais", escreveu Kallas no X.

Um dia antes, o embaixador dos Estados Unidos na NATO, Matthew Whitaker, também lançou dúvidas sobre as alegações da Rússia, afirmando que gostaria de ver os serviços secretos dos Estados Unidos.

"Não é claro se isso realmente aconteceu", disse Whitaker numa entrevista à Fox Business.

"Parece-me um pouco indelicado estar tão perto de um acordo de paz, com a Ucrânia a querer realmente chegar a um acordo de paz, e depois fazer algo que seria visto como imprudente ou não útil", acrescentou Whitaker.

A Ucrânia e os seus aliados já tinham acusado Moscovo de bloquear intencionalmente qualquer cessar-fogo ou acordo de paz, enquanto o Kremlin continuava a repetir as suas exigências maximalistas como condição prévia para o avanço das conversações.

Merz alerta para uma guerra híbrida

Na segunda-feira, o Kremlin disse que Putin informou o presidente dos EUA, Donald Trump, do suposto ataque ucraniano durante a chamada e que isso levou à mudança de posição de Moscovo nas negociações, conforme anunciado por Lavrov, informou a mídia estatal russa.

Questionado sobre o alegado ataque mais tarde na segunda-feira, Trump - que falou à imprensa na Florida juntamente com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu - disse: "Não gosto, não é bom".

"É um período de tempo delicado, não é o momento certo. Uma coisa é ser ofensivo... outra coisa é atacar a casa dele", acrescentou o presidente dos Estados Unidos. "Fiquei muito zangado com isso".

Questionado sobre se Washington tinha informações que corroborassem as alegações de Moscovo, Trump disse: "Bem, vamos descobrir. Está a dizer que talvez o ataque não tenha acontecido, também é possível, acho eu".

"Mas o presidente Putin disse-me esta manhã que aconteceu".

Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy apertam as mãos no início de uma conferência de imprensa conjunta após uma reunião em Mar-a-Lago, 26 de dezembro de 2025. AP Photo

O chanceler alemão Friedrich Merz acusou a Rússia de estar a levar a cabo uma guerra híbrida contra a Europa no seu discurso de Ano Novo, na quarta-feira.

"Está a decorrer uma guerra terrível na Europa, que representa uma ameaça direta à nossa liberdade e à nossa segurança. A Rússia continua a sua guerra de agressão contra a Ucrânia com a mesma intensidade", disse Merz.

"E esta não é uma guerra distante que não nos preocupa. Afinal, estamos a ver cada vez mais claramente que a agressão da Rússia fazia e faz parte de um plano dirigido contra toda a Europa."

"A Alemanha também está a enfrentar diariamente sabotagem, espionagem e ciberataques", acrescentou.