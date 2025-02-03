Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Africanews
Conferência CDU/CSU: unidos em torno do candidato a chanceler Merz

Friedrich Merz, candidato da CDU a chanceler e presidente federal da CDU, discursa na 37.ª Conferência Federal do Partido da CDU em Berlim, Alemanha, na segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025.
Friedrich Merz, candidato da CDU a chanceler e presidente federal da CDU, discursa na 37.ª Conferência Federal do Partido da CDU em Berlim, Alemanha, na segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Direitos de autor  Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Johanna Urbancik
Publicado a
A 37ª conferência partidária da CDU/CSU realizou-se hoje na Casa Konrad Adenauer, em Berlim. Ambos os partidos reafirmaram o apoio ao seu candidato a chanceler, Friedrich Merz.

Após uma semana agitada, o candidato a chanceler da CDU/CSU, Friedrich Merz, continua a contar com o apoio unido do seu partido.

Na 37.ª conferência partidária da CDU/CSU, os delegados de ambos os partidos reafirmaram o seu apoio a Merz e aprovaram a sua posição em matéria de migração. A este respeito, Merz prometeu mais uma vez uma mudança de rumo sob a forma de um programa imediato a ser implementado em caso de vitória eleitoral.

Mudança de rumo em matéria de segurança e economia com o programa imediato de Merz

O programa, que contém um total de 15 pontos, foi adotado hoje por unanimidade pelos delegados em Berlim. O documento ainda não foi publicado, mas o projeto está à disposição da agência noticiosa alemã (dpa). O Rheinische Post e o Politico foram os primeiros a noticiá-lo.

De acordo com as notícias, para além do plano de cinco pontos de Merz, que foi chumbado no Bundestag na semana passada, o programa inclui controlos fronteiriços permanentes, rejeições nas fronteiras e uma autorização de saída por tempo indeterminado para criminosos e pessoas perigosas que são obrigadas a abandonar o país. A "Lei de Limitação do Afluxo", que foi chumbada na sexta-feira, também faz parte do programa.

O objetivo claro do programa é "limitar" a migração. Por isso, a CDU/CSU não prevê o reagrupamento familiar para as pessoas com direito a proteção subsidiária e, ao mesmo tempo, exige mais poderes para a polícia federal.

As pessoas com direito a proteção subsidiária são pessoas cujo pedido de asilo foi rejeitado devido à ausência de perseguição, mas cuja vida ou saúde está em risco no seu país de origem.

Friedrich Merz, candidato da CDU a chanceler e presidente federal da CDU, à direita, participa na 37.ª Conferência Federal do Partido da CDU em Berlim, Alemanha.
Friedrich Merz, candidato da CDU a chanceler e presidente federal da CDU, à direita, participa na 37.ª Conferência Federal do Partido da CDU em Berlim, Alemanha. Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Anulação da lei dos semáforos

Para além da migração, a economia também desempenhou um papel importante na conferência do partido, bem como no programa de ação imediata. Durante os discursos, o rumo económico da lei dos semáforos e o ministro da Economia Robert Habeck, do Bündnis 90/ Die Grünen, foram fortemente criticados. No seu programa de ação imediata, Merz promete abolir a lei do aquecimento da Ampel. "O domínio burocrático da sala das caldeiras tem de acabar", afirmou.

No entanto, a Lei do Aquecimento não é a única que um futuro governo CDU/CSU quer revogar. A lei sobre a canábis, aprovada no ano passado, também deverá ser revogada e a "naturalização expressa" também deverá ser abolida.

Durante o seu discurso aos delegados, Thorsten Frei, secretário parlamentar do grupo parlamentar CDU/CSU, sublinhou que o programa de ação imediata contém apenas pontos "que não requerem uma sessão do Bundesrat ou projetos legislativos complexos".

Merz: não há cooperação com a AfD

O plano de cinco pontos de Merz, que foi votado no Bundestag na semana passada com a ajuda dos votos da AfD, provocou protestos em todo o país, demissões na CDU e críticas da ex-chanceler Angela Merkel.

A conferência partidária de hoje também foi acompanhada de protestos, a maioria dos quais alegadamente dirigidos contra a votação conjunta com a AfD na semana passada. Oficialmente, foram registadas pelo menos cinco manifestações para o dia de hoje, por ocasião da conferência partidária da CDU.

O presidente Merz reiterou na conferência partidária de hoje que não haverá cooperação entre a CDU/CSU e o AfD no futuro. Disse-o "de forma muito clara e repetida".

Partilhar Comentários

