O facto da antiga chanceler alemã regressar a uma conferência do partido CDU, pela primeira vez desde 2019, está a dar origem a manchetes. Isto ocorre mesmo antes de terem surgido rumores de que Angela Merkel poderia ofuscar ainda mais Friedrich Merz. "Será que Merkel quer roubar o protagonismo ao chanceler na conferência do partido CDU?", questiona Der Spiegel. "Quanto mais Merkel pode a CDU aguentar?", é o título do T-Online.

A antiga chanceler, de 71 anos, e o atual, de 70, são consideradas rivais no seio do partido há décadas. O BILD fala mesmo de "uma inimizade política de longa data". O jornal refere ainda que Cem Özdemir, do Partido Verde, está a propor Angela Merkel para o mais alto cargo da Alemanha, o que poderá colocar Friedrich Merz num dilema.

Angela Merkel continua a privilegiar a posição dos Verdes em detrimento da CDU, nomeadamente no que diz respeito à política de refugiados. Cem Özdemir gostaria de suceder a Winfried Kretschmann como ministro presidente de Baden-Württemberg. Ao propor Angela Merkel como presidente da Alemanha, Özdemir colocar-se-ia também na ribalta, o que lhe poderia valer pontos na campanha eleitoral.

Frank-Walter Steinmeier continuará a ser presidente até março de 2027. O político do SPD é o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Angela Merkel.

O que Merz nunca perdoou a Merkel

Diz-se que Friedrich Merz nunca perdoou a Angela Merkel o facto de lhe ter cortado pela raiz as ambições de se tornar chanceler em 2002. Foi empurrado para o cargo de líder do grupo parlamentar da CDU no Bundestag, enquanto Angela Merkel continuou a ser a líder do partido CDU e, por conseguinte, candidata a chanceler.

Sabe-se, ainda, que o secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, tem uma boa relação com a antiga chanceler. Tem 48 anos e, por isso, é menos afetado pela disputa interna do partido entre Merkel e Merz. Linnemann afirma que é "um sinal de força quando três antigos presidentes se sentam na primeira fila da conferência do partido": Merkel e os seus dois sucessores, Annegret Kramp-Karrenbauer e Armin Laschet".

Quando Friedrich Merz celebrou o seu 70º aniversário, em novembro passado, Angela Merkel estava a viajar para Israel. No dia da eleição para chanceler, terá desaparecido da bancada após a primeira votação falhada.

A antipatia de longa data entre Merkel e Merz, amplamente divulgada, foi descrita pela Table Briefings como uma "relação de conflito invulgar até para os políticos". "A líder da CDU considera que os seus anos no governo foram anos desperdiçados, especialmente em termos de política interna. A digitalização, a educação, a Bundeswehr, a política de migração - ele vê erros, lacunas e omissões em todo o lado, que - com particular ironia - ainda hoje são fortemente criticados nos debates do Bundestag".