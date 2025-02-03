O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, avisou o líder panamiano, José Raúl Mulino, que o seu país poderá enfrentar uma potencial retaliação por parte de Washington, a menos que reduza o que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, considera ser a influência da China sobre o Canal do Panamá.

Na sua primeira viagem ao estrangeiro como principal diplomata dos EUA, Rubio manteve conversações no domingo com Mulino, que tem resistido à pressão da administração Trump sobre a gestão de uma via navegável que é vital para o comércio global.

Mulino descreveu a sua reunião com Rubio como "respeitosa" e "positiva", afirmando que Rubio não fez "nenhuma ameaça real de retomar o canal ou o uso da força".

Rubio disse a Mulino que Trump acredita que a presença da China na área do canal pode violar um tratado que levou os EUA a entregar a hidrovia ao Panamá em 1999. Esse tratado prevê a neutralidade permanente do canal construído pelos EUA.

"O Secretário Rubio deixou claro que este statu quo é inaceitável e que, na ausência de mudanças imediatas, exigiria que os Estados Unidos tomassem as medidas necessárias para proteger os seus direitos ao abrigo do tratado", afirmou o Departamento de Estado dos EUA num resumo da reunião.

Mulino disse que "não sente que exista uma ameaça real contra o tratado e a sua validade".

O presidente do Panamá anunciou que o seu governo não renovará a sua participação na iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" quando o atual acordo expirar.

A iniciativa, que financia projetos de infraestruturas em todo o mundo, tem sido criticada por sobrecarregar as nações em desenvolvimento com pesadas dívidas à China.

Rubio visitou depois o canal com o administrador da infraestrutura, Ricaurte Vásquez, que afirmou que a via navegável continuará nas mãos do Panamá e aberta a todos os países.

A visita do diplomata norte-americano ocorreu num quadro de preocupações acrescidas sobre a influência da China nas rotas comerciais globais. Na semana passada, Trump alertou para o facto de as instalações portuárias geridas pela China em ambas as extremidades do canal tornarem a via navegável vulnerável à pressão política de Pequim.

"Trump deixou bem claro que quer voltar a administrar o canal", disse Rubio na quinta-feira. "Obviamente, os panamenhos não são grandes fãs dessa ideia. Essa mensagem tem sido muito clara."

Apesar da posição firme de Mulino de que o Panamá não negociará a propriedade, persiste a especulação de que o governo poderia considerar um compromisso - potencialmente removendo a empresa Hutchison Ports, sediada em Hong Kong, da gestão das operações do canal.

A empresa recebeu uma prorrogação de 25 anos sem licitação para supervisionar as operações, mas uma auditoria em curso poderia levar a um novo processo de licitação.

Não se sabe se Trump ficará satisfeito com a transferência das operações para uma empresa americana ou europeia, ou se a sua administração pretende um controlo mais alargado da gestão do canal.

Coreia do Norte condena declarações de Rubio

A Coreia do Norte fez a sua primeira crítica direta à administração Trump na segunda-feira, denunciando a descrição de Rubio do país como um Estado "pária".

"As palavras e ações hostis do responsável pela política externa dos EUA serviram para confirmar mais uma vez a política hostil dos EUA em relação à RPDC (República Popular Democrática da Coreia), que permanece inalterada", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte.

"As observações grosseiras e sem sentido de Rubio só mostram diretamente a visão incorreta da nova administração dos EUA sobre a RPDC e nunca ajudarão a promover os interesses dos EUA como ele deseja", acrescentou.

A declaração parecia fazer referência às observações de Rubio no programa The Megyn Kelly Show, em 30 de janeiro, em que se referiu à Coreia do Norte e ao Irão como "Estados párias" enquanto discutia as prioridades da política externa.

Embora os Estados Unidos tenham há muito caracterizado a Coreia do Norte como uma nação desonesta, a reação de Pyongyang sugere que manterá uma posição de confronto em relação a Washington, apesar das recentes aberturas de Trump ao líder norte-coreano Kim Jong-un.

Durante uma entrevista à Fox News, a 23 de janeiro, Trump chamou a Kim "um tipo inteligente" e indicou a sua vontade de retomar a diplomacia.

"Sim, vou fazê-lo", disse Trump quando lhe perguntaram se voltaria a contactar Kim.