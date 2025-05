PUBLICIDADE

O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou a proposta apresentada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de associar a ajuda militar a prestar à Ucrânia ao acesso às valiosas matérias-primas de Kiev.

Seria "muito egoísta, muito egocêntrico" utilizar os recursos do país para financiar as capacidades de defesa, afirmou Scholz, na sequência de uma cimeira informal da UE em Bruxelas, na segunda-feira.

O chanceler, citado pelo programa noticioso alemão Tagesschau, afirmou que os elementos de terras raras deveriam ser utilizados para a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

"Estas são tarefas sérias, dada a enorme destruição. Por conseguinte, os recursos do país devem ser utilizados para financiar tudo o que for necessário após o fim da guerra", sublinhou Scholz.

No dia anterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que queria negociar com a Ucrânia o acesso a elementos de terras raras necessários para a produção de smartphones, carros elétricos e outros produtos de alta tecnologia, como condição para a continuação do apoio dos EUA no âmbito da guerra de Kiev contra a Rússia.

Falando aos jornalistas na Sala Oval, Trump queixou-se de que os EUA enviaram mais ajuda militar e económica à Ucrânia do que os seus parceiros europeus, exigindo uma espécie de compensação pelo apoio de Washington, de "quase 300 mil milhões de dólares".

O líder da Casa Branca referiu ainda que o governo ucraniano lhe tinha dito que estava disposto a fazer um acordo para dar aos EUA acesso a elementos necessários para assegurar uma economia moderna de alta tecnologia.

"Quero ter garantias relativamente aos elementos de terras raras", acrescentou o bilionário.

Enviamos [aos ucranianos] centenas de milhares de milhões de dólares. Eles têm excelentes terras raras. Preciso de garantias e eles estão dispostos a dar-mas. Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

Trump também voltou a criticar duramente o seu antecessor, mas num novo contexto: "Biden nunca lhes pediu dinheiro. Nunca disse: 'Têm de pagar.' Ele apenas distribuiu dinheiro", apontou, acrescentando estar a trabalhar com Kiev para finalizar "alguns acordos" de modo a garantir o apoio de Washington.

O presidente dos Estados Unidos disse anteriormente que conseguiria pôr fim à guerra em 24 horas, mas agora indica apenas que as negociações de tréguas estão a avançar na direção certa. "Fizemos muitos progressos relativamente à Rússia e à Ucrânia. Veremos o que acontece. Vamos acabar com esta guerra ridícula", afirmou.

EUA não querem que terras raras sejam entregues a Putin

De acordo com a imprensa ucraniana, a equipa de Zelensky já negociou com Trump o acesso aos depósitos de terras raras do país.

Após a apresentação do seu "plano de vitória" no outono de 2024, o Financial Times escreveu que alguns pontos do documento foram "definidos" tendo em vista a potencial vitória de Trump nas eleições. De acordo com o canal "Suspilne", que cita uma fonte do gabinete do presidente da Ucrânia, a extração de metais de terras raras seria um desses tópicos. O senador Lindsey Graham terá sido responsável por sugerir esta ideia ao gabinete do presidente.

Anteriormente, Graham tinha argumentado que a Ucrânia é uma "mina de ouro" com reservas de minerais críticos no valor de 12 biliões de dólares - de que as empresas americanas necessitam -, e que o Ocidente "não se pode dar ao luxo de perder", cedendo-as a Putin.

A referida fonte da administração de Zelensky, citada pelo "Suspilne", sublinhou ainda que a cooperação em matéria de recursos naturais essenciais é uma questão de segurança.

"Para garantir a utilização destes elementos de terras raras, temos de garantir que os russos não ocupam as terras que têm estes recursos", sublinhou o interlocutor citado pelo canal de televisão público ucraniano.

Em 2023, a Forbes.ua estimou o valor dos recursos minerais da Ucrânia em 14,8 biliões de dólares.

Ao mesmo tempo, mais de 70% do montante total provém de apenas três regiões - as regiões de Donetsk e Luhansk (que estão sob ocupação parcial da Rússia), bem como a região de Dnipropetrovsk.

O Serviço Geológico dos EUA diz que existem 50 minerais críticos para a economia do país e para a defesa nacional, incluindo vários tipos de terras raras, níquel e lítio.

De acordo com a Bloomberg, a China é responsável por cerca de 80% das importações americanas de elementos de terras raras, necessários para a produção de vários produtos, desde smartphones a aviões de combate.