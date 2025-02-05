Primeiro voo militar com imigrantes deportados dos EUA aterra em Guantánamo

O primeiro voo militar americano a deportar imigrantes dos Estados Unidos para a Baía de Guantánamo aterrou em Cuba na terça-feira à noite, de acordo com um funcionário americano.

Foi o primeiro passo de um esperado aumento do número de imigrantes enviados para a base naval americana, que durante décadas foi utilizada principalmente para deter estrangeiros associados aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que esteve colocado na Baía de Guantánamo quando estava no ativo, considerou-a um "local perfeito" para acolher imigrantes. Nos últimos dias, foram enviadas mais tropas norte-americanas para as instalações para ajudar na preparação.

Atualmente, há cerca de 300 militares a apoiar as operações de detenção na Baía de Guantanamo, e os números variam em função das necessidades do Departamento de Segurança Interna, que é a principal agência federal.

Pelo menos 230 desses militares são fuzileiros navais americanos do 6º Regimento de Fuzileiros Navais, que começaram a ser destacados na sexta-feira.

Amy Fischer, diretora do Programa de Direitos dos Refugiados e Migrantes da Amnistia Internacional dos EUA, criticou a utilização de Guantánamo.

"Enviar imigrantes para Guantánamo é uma medida profundamente cruel e dispendiosa. Vai cortar o acesso das pessoas a advogados, familiares e sistemas de apoio, atirando-as para um buraco negro para que o governo dos EUA possa continuar a violar os seus direitos humanos, sem que ninguém veja. Fechem Gitmo agora e para sempre", defendeu Fischer numa declaração.

Na segunda-feira, os Estados Unidos enviaram também imigrantes indianos de volta à Índia e, na terça-feira, o primeiro grupo de imigrantes haitianos deportados dos Estados Unidos chegou ao país das Caraíbas.

Anteriormente, tinham sido efetuados sete voos de deportação para o Equador, Guatemala, Honduras e Peru. Vários funcionários colombianos também voaram para os EUA e organizaram dois voos de migrantes de volta ao seu país.

De acordo com o Pew Research Centre, há mais de 725.000 imigrantes indianos a viver nos EUA sem autorização, o terceiro maior número de todos os países, depois do México e de El Salvador.

Nos últimos anos, registou-se também um aumento do número de indianos que tentam entrar no país através da fronteira entre os EUA e o Canadá. A patrulha fronteiriça dos EUA deteve mais de 14.000 indianos na fronteira canadiana até 30 de setembro do ano passado, o que representou 60% de todas as detenções ao longo dessa fronteira e mais de dez vezes o número de há dois anos.