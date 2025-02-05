Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Primeiro voo militar com imigrantes deportados dos EUA aterra em Guantánamo

Um portão que marca a fronteira com a base naval americana da Baía de Guantánamo, em Cuba.
Um portão que marca a fronteira com a base naval americana da Baía de Guantánamo, em Cuba. Direitos de autor  AP Photo/Ramon Espinosa
Direitos de autor AP Photo/Ramon Espinosa
De Euronews com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Donald Trump quer utilizar as instalações como centro de detenção e disse que tem capacidade para 30.000 pessoas.

O primeiro voo militar americano a deportar imigrantes dos Estados Unidos para a Baía de Guantánamo aterrou em Cuba na terça-feira à noite, de acordo com um funcionário americano.

Foi o primeiro passo de um esperado aumento do número de imigrantes enviados para a base naval americana, que durante décadas foi utilizada principalmente para deter estrangeiros associados aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que esteve colocado na Baía de Guantánamo quando estava no ativo, considerou-a um "local perfeito" para acolher imigrantes. Nos últimos dias, foram enviadas mais tropas norte-americanas para as instalações para ajudar na preparação.

Atualmente, há cerca de 300 militares a apoiar as operações de detenção na Baía de Guantanamo, e os números variam em função das necessidades do Departamento de Segurança Interna, que é a principal agência federal.

Pelo menos 230 desses militares são fuzileiros navais americanos do 6º Regimento de Fuzileiros Navais, que começaram a ser destacados na sexta-feira.

Amy Fischer, diretora do Programa de Direitos dos Refugiados e Migrantes da Amnistia Internacional dos EUA, criticou a utilização de Guantánamo.

"Enviar imigrantes para Guantánamo é uma medida profundamente cruel e dispendiosa. Vai cortar o acesso das pessoas a advogados, familiares e sistemas de apoio, atirando-as para um buraco negro para que o governo dos EUA possa continuar a violar os seus direitos humanos, sem que ninguém veja. Fechem Gitmo agora e para sempre", defendeu Fischer numa declaração.

Na segunda-feira, os Estados Unidos enviaram também imigrantes indianos de volta à Índia e, na terça-feira, o primeiro grupo de imigrantes haitianos deportados dos Estados Unidos chegou ao país das Caraíbas.

Anteriormente, tinham sido efetuados sete voos de deportação para o Equador, Guatemala, Honduras e Peru. Vários funcionários colombianos também voaram para os EUA e organizaram dois voos de migrantes de volta ao seu país.

De acordo com o Pew Research Centre, há mais de 725.000 imigrantes indianos a viver nos EUA sem autorização, o terceiro maior número de todos os países, depois do México e de El Salvador.

Nos últimos anos, registou-se também um aumento do número de indianos que tentam entrar no país através da fronteira entre os EUA e o Canadá. A patrulha fronteiriça dos EUA deteve mais de 14.000 indianos na fronteira canadiana até 30 de setembro do ano passado, o que representou 60% de todas as detenções ao longo dessa fronteira e mais de dez vezes o número de há dois anos.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Agentes fronteiriços dos EUA acusados de aceitar subornos para deixar entrar imigrantes sem documentos

Exclusivo: Comissão Europeia prepara-se para propor “centros de retorno” de migrantes

Trump acaba com aplicação que permitiu a entrada a mais de um milhão de imigrantes