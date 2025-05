Casa Branca cancela milhões de euros em assinaturas do Politico num contexto de cortes orçamentais liderados por Musk

PUBLICIDADE

A Casa Branca anunciou que está a cancelar milhões de dólares em assinaturas da agência noticiosa online Politico, no âmbito de um programa de cortes que tem dado ao empresário tecnológico Elon Musk a oportunidade de reduzir as folhas de pagamento e os orçamentos do governo - e até mesmo de encerrar efetivamente agências americanas inteiras.

O anúncio foi feito pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que disse numa conferência de imprensa, na quarta-feira, que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) tinha gasto 8 milhões de dólares (7,72 milhões de euros) em assinaturas do Politico Pro, e que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado por Musk, tencionava cancelá-las.

"Tive conhecimento do financiamento da USAID a meios de comunicação social, incluindo o Politico, que sei que tem um lugar nesta sala", disse Leavitt aos jornalistas reunidos na Casa Branca. E posso confirmar que os mais de oito milhões de dólares dos contribuintes que foram essencialmente utilizados para subsidiar as assinaturas do Politico já não vão acontecer. A equipa do DOGE está agora a trabalhar no cancelamento desses pagamentos".

O anúncio de Leavitt foi um dos vários relatórios enganadores que indicavam incorretamente a fonte e o objetivo das despesas. De facto, várias agências norte-americanas gastaram coletivamente dinheiro a assinar o Politico Pro, a Associated Press (AP) e outros meios de comunicação social.

O Politico nega ter recebido qualquer financiamento do governo federal norte-americano.

“O POLITICO nunca foi beneficiário de programas ou subsídios do governo - nem um cêntimo, nunca, em 18 anos”, escreveram Goli Sheikholeslami e John Harris, líderes do Politico, num memorando enviado aos trabalhadores da empresa na quarta-feira.

Sheikholeslami e Harris admitiram que, tal como as empresas, as agências do governo dos Estados Unidos subscrevem o seu serviço profissional.

“O valor deste jornalismo é claro, como evidenciam as nossas taxas de renovação de assinaturas”, sublinham, acrescentando que estão disponíveis para dialogar com a Casa Branca e confiantes de que "a maioria verá o valor contínuo” dos conteúdos produzidos pela redação do Politico.

Quanto à AP, afirmou, em comunicado, que o governo federal é seu cliente "há muito tempo - tanto nas administrações democratas como nas republicanas”.

“Licencia o jornalismo apartidário da AP, tal como milhares de agências noticiosas e clientes em todo o mundo. É bastante comum que os governos tenham contratos com organizações noticiosas para o seu conteúdo”, clarifica a agência noticiosa baseada em Nova Iorque.

Vários influenciadores e jornalistas pró-Musk e de extrema-direita deturparam as despesas como um exemplo de que o governo financiava intencionalmente agências noticiosas "tendenciosas".

O próprio Musk fez a mesma afirmação no X, em que fez uma espécie de comentário sobre os seus esforços para reduzir as despesas do governo - um processo em que ele e os seus associados passaram por cima de leis e regulamentos destinados a manter os sistemas governamentais seguros, garantir que os programas principais funcionem sem problemas e proteger os dados privados dos contribuintes.

Hackear o Estado

Apesar do seu nome, o DOGE não é, de facto, um departamento oficial do governo e Musk não é um nomeado oficial. Entre as áreas do aparelho federal visadas pela equipa do DOGE contam-se o Tesouro e o Gabinete de Gestão do Pessoal, aos quais a equipa de Musk concedeu um acesso sem precedentes aos sistemas informáticos e de gestão orçamental.

Os relatórios divergem quanto ao facto de o seu acesso ser apenas de leitura ou de lhes permitir cancelar pagamentos e fluxos de financiamento de programas sem supervisão - uma situação que pode ainda ter consequências graves para milhões de americanos que dependem de programas federais não só para emprego, mas também para cuidados de saúde, alimentação, assistência à habitação e outros.

Numerosos relatórios identificaram um pequeno grupo de associados de Musk, alguns ainda no primeiro ano da universidade, que chegaram a vários edifícios governamentais para exigir o acesso a sistemas essenciais.

A USAID foi particularmente afetada pelos esforços do DOGE e está prestes a fechar as portas depois de o seu pessoal ter sido colocado em licença e as suas despesas congeladas.

Musk descreveu a agência, que opera uma miríade de esforços humanitários internacionais - incluindo em algumas das regiões mais atingidas pela fome e devastadas pela guerra - como "uma organização criminosa" e partilhou várias teorias da conspiração sobre as suas actividades.

"Passámos o fim de semana a alimentar a USAID com lenha", publicou no domingo. "Podíamos ter ido a umas festas fantásticas. Em vez disso, fiz isso".