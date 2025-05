De Euronews com AP

Milhares de manifestantes reuniram-se em cidades de todos os EUA na quarta-feira para protestar contra as primeiras ações da administração Trump, condenando tudo, desde a repressão da imigração do presidente até ao retrocesso dos direitos dos transgéneros e uma proposta para transferir à força os palestinianos da Faixa de Gaza.

Centenas de manifestantes em Austin marcharam por quarteirões em torno da capital do estado, cantando e agitando cartazes e gritando: "É assim que é a democracia".

Manifestantes em Filadélfia e nas capitais dos estados da Califórnia, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Indiana e outros acenaram com cartazes denunciando o presidente Donald Trump, o multimilionário Elon Musk e o Projeto 2025, um manual de extrema-direita para o governo e a sociedade americanos

Os protestos foram o resultado de um movimento que se organizou online sob as hashtags #buildtheresistance e #50501, que significa 50 protestos, 50 estados, um dia. Sites e contas nas redes sociais lançaram apelos à ação, com mensagens como "rejeitar o fascismo" e "defender a nossa democracia".

Manifestações em várias cidades criticaram Musk e o Departamento de Eficiência Governamental.

"O DOGE não é legítimo", dizia um cartaz nos degraus do Capitólio estadual em Jefferson City, Missouri, onde dezenas de manifestantes se reuniram. "Porque é que o Elon tem a sua informação da Segurança Social???", lia-se noutro.

Membros do Congresso expressaram preocupação de que o envolvimento do DOGE com o sistema de pagamento do governo dos EUA poderia levar a riscos de segurança ou pagamentos perdidos para programas como Segurança Social e Medicare. Um funcionário do Departamento do Tesouro diz que um executivo de tecnologia que trabalha com o DOGE terá "acesso somente leitura".

Trump assinou uma série de ordens executivas nas primeiras semanas de seu novo mandato sobre tudo, desde comércio e imigração até mudanças climáticas. À medida que os democratas começam a levantar a voz em oposição à agenda de Trump, os protestos multiplicam-se.