Casa Branca defende ataque subsequente a alegado barco de droga, insistindo que foi legal

Coroas de flores decoram a Casa Branca, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Coroas de flores decoram a Casa Branca, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Direitos de autor Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
Publicado a Últimas notícias
O controverso ataque de setembro foi um de uma série levada a cabo pelas forças armadas dos EUA no Mar das Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico, numa altura em que Trump ordenou a construção de uma frota de navios de guerra perto da Venezuela.

A Casa Branca afirmou esta segunda-feira que um almirante da Marinha agiu "dentro da sua autoridade e da lei" quando ordenou um segundo ataque de seguimento a um alegado barco de droga no Mar das Caraíbas, numa operação militar norte-americana de setembro que foi alvo de escrutínio bipartidário.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o secretário da Defesa Hegseth autorizou o almirante Bradley a efetuar estes ataques.

"O almirante Bradley trabalhou bem dentro da sua autoridade e da lei, dirigindo o combate para garantir que o barco fosse destruído e a ameaça aos Estados Unidos da América fosse eliminada".

Leavitt, nos seus comentários aos jornalistas, não contestou uma notícia do Washington Post segundo a qual havia sobreviventes após o ataque inicial.

A explicação de Leavitt foi dada depois de um relatório do Washington Post sobre o ataque ter gerado controvérsia e de o presidente Donald Trump ter dito que "não teria querido isso - não um segundo ataque", quando questionado sobre o incidente.

Os legisladores norte-americanos citaram um relatório publicado segundo o qual o secretário da Defesa, Pete Hegseth, deu uma ordem verbal para um segundo ataque que matou os sobreviventes do barco.

O vice-almirante da Marinha Frank "Mitch" Bradley, que Leavitt disse ter ordenado o segundo ataque, deverá dar uma informação confidencial na quinta-feira aos legisladores que supervisionam as forças armadas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, fala durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, fala durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Ao final do dia de segunda-feira, Hegseth postou: "O almirante Mitch Bradley é um herói americano, um verdadeiro profissional, e tem o meu apoio a 100%. Estou do lado dele e das decisões de combate que tomou - na missão de 2 de setembro e em todas as outras desde então".

Um mês após o ataque, Bradley foi promovido de comandante do Comando Conjunto de Operações Especiais a comandante do Comando de Operações Especiais dos EUA.

Congresso quer respostas

A preocupação com os ataques militares da administração Trump contra os alegados barcos de contrabando de droga tem vindo a aumentar no Congresso.

No entanto, os pormenores deste ataque subsequente surpreenderam muitos legisladores de ambos os partidos e suscitaram questões sobre a legalidade dos ataques e a estratégia global na região, em particular em relação ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Na segunda-feira, o líder da maioria no Senado, John Thune, defendeu amplamente as operações, ecoando a posição da administração Trump de que são necessárias para conter o fluxo de narcóticos ilegais para os Estados Unidos.

Já o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, chamou Hegseth de "vergonha nacional" pela sua resposta aos críticos. Schumer exigiu que Hegseth divulgasse o vídeo do ataque e testemunhasse sob juramento sobre o que aconteceu.

O senador republicano Roger Wicker, do Mississippi, presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado, prometeu que a investigação do seu painel seria "feita pelos números".

"Vamos descobrir a verdade", disse ele, acrescentando que as ramificações do relatório eram "acusações sérias".

Reação de Maduro

Entretanto, Trump reuniu-se na segunda-feira com a sua equipa de segurança nacional para discutir as operações em curso e os potenciais próximos passos contra a Venezuela.

A administração Trump diz que os ataques têm como objetivo os cartéis de droga, alguns dos quais alegadamente são controlados por Maduro. Trump está também a ponderar a possibilidade de realizar ataques no território venezuelano.

Trump confirmou no domingo que tinha falado recentemente por telefone com Maduro, mas não quis dar pormenores sobre a conversa.

Falando a apoiantes em Caracas na segunda-feira, Maduro disse que a pressão dos EUA "testou" o país, mas os venezuelanos estão prontos "para defendê-lo e levá-lo ao caminho da paz".

"Vivemos 22 semanas de agressão que só podem ser descritas como terrorismo psicológico", disse Maduro.

O controverso ataque de setembro foi um de uma série realizada pelos militares dos EUA no Mar do Caribe e no leste do Oceano Pacífico, quando Trump ordenou o aumento de uma frota de navios de guerra perto da Venezuela, incluindo o maior porta-aviões dos EUA.

Mais de 80 pessoas foram mortas nos ataques.

