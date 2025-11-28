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Trump anuncia operações terrestres contra traficantes de droga venezuelanos após sucesso no mar

Donald Trump anuncia que vai levar para o terreno a luta da Venezuela contra o tráfico de droga, 28 de novembro de 2025
Donald Trump anuncia que vai levar para o terreno a luta da Venezuela contra o tráfico de droga, 28 de novembro de 2025 Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Jesús Maturana
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Donald Trump comentou que as Forças Armadas vão iniciar operações terrestres "muito em breve", após o sucesso da Operação Spearhead.

Durante um telefonema de Ação de Graças com militares norte-americanos, Donald Trump comentou que estes vão levar a cabo a operação contra o tráfico de droga na Venezuela. No entanto, não especificou quaisquer detalhes sobre o plano ou a execução dessas ações.

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Trump afirmou que apresentou dados concretos ao destacar o êxito das operações navais, que teriam reduzido em 85% o tráfico de droga nas zonas onde mais de 20 embarcações foram destruídas desde 1 de setembro, tanto nas Caraíbas como no Pacífico.

"Provavelmente já se aperceberam que as pessoas já não querem entregar drogas por mar e vamos começar a impedi-las também por terra. Por terra é mais fácil, e isso vai começar muito em breve", disse Trump a partir da Florida. O presidente dos Estados Unidos justificou as ações militares, salientando que os traficantes de droga "estão a enviar o seu veneno para os Estados Unidos, onde matam milhares de pessoas por ano".

Os EUA enviaram para as Caraíbas, a 16 de novembro, o USS Gerald R. Ford, o seu maior porta-aviões, acompanhado por cinco destroyers e dois cruzadores de mísseis. Esta é a maior concentração de navios de guerra americanos nas Caraíbas em décadas. Na segunda-feira, Washington classificou o Cartel dos Sóis como terrorista, ligando-o diretamente ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Entre o diálogo e a ameaça militar

Tarek William Saab, procurador-geral da Venezuela, comentou que estão abertos ao diálogo, tal como Trump, que se mostrou disposto a dialogar com Maduro, para "salvar muitas vidas".

Por sua vez, Maduro ordenou na quinta-feira que a força aérea estivesse "alerta, pronta e disposta" a defender o país. O líder chavista disse estar confiante na vitória caso a Venezuela se declare uma "república em armas". Durante um evento militar na base aérea de Maracay, foram realizados exercícios para intercetar aviões e tropas invasoras em frente às câmaras do canal estatal.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, criticou os governos "genuflexos" que "se prestam ao jogo imperialista, para militarizar as Caraíbas", sem mencionar países específicos.

Crise aérea e isolamento internacional

A tensão provocou uma crise nas ligações aéreas da Venezuela. Na quarta-feira, o governo venezuelano revogou as concessões de voo da Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia e Gol, acusando-as de "aderir às ações terroristas" promovidas pelos Estados Unidos.

O Aeroporto Internacional de Maiquetia operou na quinta-feira com apenas sete partidas e sete chegadas programadas. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pediu à Venezuela que "reconsidere" a revogação das concessões.

A Iberia confirmou que espera retomar os voos "o mais rapidamente possível, logo que estejam reunidas todas as condições de segurança".

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