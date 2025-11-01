Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Trump nega que um ataque à Venezuela possa estar iminente

Trump prepara-se para embarcar no Air Force One
Trump prepara-se para embarcar no Air Force One Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Rafael Salido
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou na sexta-feira que esteja a pensar atacar a Venezuela, depois de o "Miami Herald" e o "The Wall Street Journal" terem publicado que a sua administração estava a preparar bombardeamentos contra instalações militares no país sul-americano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou esta sexta-feira que esteja a considerar atacar a Venezuela, na sequência de notícias publicadas pelos jornais "Miami Herald" e "The Wall Street Journal", segundo as quais a sua administração estaria a preparar ataques contra instalações militares do país sul-americano, como sugere o recente envio de bombardeiros B-1B para a região.

Questionado a bordo do Air Force One sobre estas notícias, Trump foi categórico: "Não, não são verdadeiras". O presidente repetiu a mesma resposta quando os repórteres insistiram em saber se havia autorizado qualquer ação militar contra o governo de Nicolás Maduro.

De acordo com o 'Miami Herald', que citou fontes próximas da Casa Branca, os ataques aéreos "poderiam acontecer numa questão de dias ou mesmo horas", com o objetivo de desmantelar o chamado Cartel dos Sóis, uma rede de tráfico de droga que, segundo Washington, é dirigida por altos membros do regime venezuelano. O Wall Street Journal afirmou que a decisão final "ainda está em cima da mesa".

Os alegados planos incluiriam ataques a portos e aeroportos controlados pelo exército venezuelano, numa escalada da operação militar dos EUA nas Caraíbas, que já provocou pelo menos 61 mortos em ataques a navios suspeitos de tráfico de drogas. O destacamento, liderado pelo porta-aviões USS Gerald Ford, aumentou as tensões com Caracas, que denuncia a presença militar dos EUA perto das suas costas.

ONU acusa Washington

A ONU acusou Washington de "violar o direito internacional" com as suas recentes operações e descreveu os ataques como "execuções extrajudiciais". "Estes ataques e a escalada dos seus custos humanos são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr-lhes termo", declarou o Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk.

Entretanto, o governo norte-americano insiste que a sua missão visa "travar o tráfico de droga e as redes criminosas associadas ao regime de Maduro", mas nega quaisquer planos de invasão ou de ataque iminente.

Na semana passada, Washington anunciou que o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o porta-estandarte da sua frota e o maior do mundo, seria destacado para as Caraíbas para reforçar a sua campanha militar contra o tráfico de droga na América Latina. O destacamento, ordenado pelo Secretário da Defesa Pete Hegseth, reforça ainda mais a presença naval dos EUA na região, num contexto de tensões crescentes com a Venezuela.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Trump anuncia operações terrestres contra traficantes de droga venezuelanos após sucesso no mar

Trump confirma que EUA realizam operações secretas da CIA na Venezuela

Repórter fotográfica em Minneapolis: "O ICE vê isto como uma guerra civil"