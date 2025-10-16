O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou na quarta-feira que autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela, uma rara confirmação de um líder norte-americano sobre as operações da agência de espionagem.

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O reconhecimento surge após as forças militares dos EUA, nas últimas semanas, terem realizado uma série de ataques mortíferos contra barcos alegadamente envolvidos no tráfico de drogas nas Caraíbas, destruindo pelo menos cinco embarcações desde o início de setembro, o que resultou na morte de 27 pessoas.

Quatro desses barcos vieram da Venezuela.

“Autorizei por duas razões, realmente. Número um, eles esvaziaram as suas prisões para os Estados Unidos da América,” disse Trump na Sala Oval na noite de quarta-feira.

“E outra coisa, as drogas, temos muitas drogas a entrar da Venezuela, e muitas das drogas venezuelanas vêm pelo mar.”

Trump disse que o governo federal norte-americano está a ponderar mais ataques na região, mas recusou-se a dizer se a CIA tem autorização para agir contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O reconhecimento incomum segue-se à publicação do The New York Times de que a CIA tinha sido autorizada a realizar ações secretas na Venezuela.

Nicolás Maduro responde

Na quarta-feira, Nicolás Maduro criticou o historial da agência de espionagem dos EUA em vários conflitos ao redor do mundo e apelou para a paz.

Maduro dirigiu-se a um evento televisivo do Conselho Nacional para a Soberania e Paz, que inclui representantes de vários setores políticos, económicos, académicos e culturais na Venezuela, e disse em inglês: “Não à guerra, sim à paz, não à guerra. É assim que se diz? Quem fala inglês? Não à guerra, mas sim, paz, para o povo dos Estados Unidos, por favor. Por favor, por favor, por favor.”

Criticou a CIA, relembrando alguns dos seus alegados atos sombrios no passado: “Não à mudança de regime que tanto nos lembra as guerras eternas falhadas no Afeganistão, Iraque, Líbia, e assim por diante.”

Nicolás Maduro fala durante o Dia dos Povos Indígenas em Caracas, Venezuela, domingo, 12 de outubro de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP Photo

“Não aos golpes de Estado realizados pela CIA, que tanto nos lembram os 30.000 desaparecidos,” um número estimado por organizações de direitos humanos como as Mães da Praça de Maio durante a ditadura militar na Argentina (1976-1983). Também se referiu ao golpe de 1973 no Chile.

“Até quando a CIA continuará a realizar os seus golpes? A América Latina não os quer, não precisa deles e repudia-os,” disse Maduro.

Além disso, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, numa declaração, rejeitou o que chamou de “declarações belicosas e extravagantes do presidente dos Estados Unidos, nas quais ele admite publicamente ter autorizado operações para agir contra a paz e estabilidade da Venezuela.”

“Esta declaração sem precedentes constitui uma violação muito grave do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e obriga a comunidade de países a denunciar estas declarações claramente desmedidas e inconcebíveis,” lê-se na declaração que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yván Gil, publicou no seu canal de Telegram.

Ataques militares enfrentam resistência no Congresso

Entretanto, as ações contra os chamados cartéis de droga venezuelanos estão a gerar alvoroço no Congresso entre membros dos dois principais partidos políticos.

No início deste mês, a administração Trump declarou os cartéis de droga como combatentes ilegais e anunciou que os Estados Unidos estão agora em “conflito armado” com eles, justificando a ação militar como uma escalada necessária para conter o fluxo de drogas para solo norte-americano.

O movimento gerou indignação, com deputados a alegarem que Trump estava efetivamente a cometer um ato de guerra sem procurar autorização do Congresso.

A administração Trump ainda não forneceu provas aos congressistas de que os barcos alvejados pelas forças militares dos EUA estavam, de facto, a transportar narcóticos, segundo dois oficiais dos EUA familiarizados com o assunto.