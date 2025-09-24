O presidente colombiano Gustavo Petro exigiu uma investigação criminal contra Donald Trump e outros funcionários norte-americanos envolvidos em recentes ataques aéreos mortais contra embarcações nas Caraíbas que, segundo Washington, transportavam drogas.

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Este mês, os Estados Unidos realizaram ataques mortais contra três embarcações alegadamente de tráfico de droga, marcando uma escalada significativa na iniciativa da administração republicana para combater o tráfico de narcóticos da América Latina e das Caraíbas.

No discurso proferido na reunião anual da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, Petro condenou os ataques e acusou Trump de criminalizar a pobreza e a migração.

"Devem ser abertos processos criminais contra esses funcionários, que são dos EUA, mesmo que isso inclua o funcionário de mais alto nível que deu a ordem: presidente Trump", disse Petro sobre os ataques.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro Urrego, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a 23 de setembro de 2025 AP Photo

Petro afirmou que os passageiros do barco não eram membros da quadrilha venezuelana Tren de Aragua, ao contrário do que afirmou a administração Trump após o primeiro ataque.

Se os barcos estavam a transportar drogas, como alegado pelo governo dos EUA, Petro disse que os seus passageiros "não eram traficantes de drogas; eram simplesmente jovens pobres da América Latina que não tinham outra opção".

O discurso de Petro foi proferido pouco depois de o presidente venezuelano Nicolás Maduro ter anunciado que o seu governo estava a preparar uma série de decretos constitucionais para defender a soberania da nação na eventualidade de um "ataque" das forças norte-americanas.

Maduro acusou a administração Trump de utilizar as acusações de tráfico de droga como pretexto para uma operação militar, cujo objetivo é derrubar o seu governo.

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Poucos detalhes são conhecidos sobre os ataques mortais, o primeiro dos quais ocorreu a 2 de setembro e matou 11 pessoas, de acordo com a Casa Branca.

As autoridades norte-americanas afirmaram que essa embarcação e uma outra que foi alvo de um ataque a 16 de setembro tinham partido da Venezuela. Três pessoas morreram no segundo ataque.

Os Estados Unidos afirmaram ter atingido um terceiro barco na sexta-feira, matando três pessoas. No entanto, não foram dados pormenores sobre o local do ataque ou a origem da embarcação.

A administração Trump ainda não explicou como é que os militares americanos avaliaram a carga dos barcos e determinaram a alegada afiliação dos passageiros a gangues.

Vários senadores, democratas e alguns republicanos, bem como grupos de direitos humanos, questionaram a legalidade da ação de Trump.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro dá uma conferência de imprensa em Caracas, 15 de setembro de 2025 AP Photo

Os ataques seguem-se a um grande reforço das forças marítimas dos EUA nas Caraíbas.

"Disseram que os mísseis nas Caraíbas foram utilizados para travar o tráfico de droga. É uma mentira afirmada aqui, nesta mesma tribuna", disse Petro no seu discurso de terça-feira, no que parecia ser uma referência direta a Trump, que falou horas antes.

"Foi realmente necessário bombardear jovens pobres e desarmados nas Caraíbas?", questionou ainda.