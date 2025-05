Governo britânico criticado pela decisão de demolir a Torre Grenfell

PUBLICIDADE

O governo britânico foi criticado pela sua decisão de demolir a Torre Grenfell, com alguns dos enlutados a apelidarem a medida de "vergonhosa e imperdoável".

A 14 de junho de 2017, 72 pessoas perderam a vida no bloco de torres, no incêndio residencial mais mortífero a que o Reino Unido assistiu desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Os restos carbonizados do edifício de 24 andares ainda estão de pé em North Kensington, Londres, cobertos por camadas de película protetora.

Mas na quarta-feira à noite, a vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, disse às pessoas afetadas pelo desastre que a torre será demolida.

Não se sabe se será feita qualquer intervenção antes do oitavo aniversário da catástrofe, em junho.

Dois grupos que representam os sobreviventes e os enlutados emitiram declarações contrastantes na sequência da reunião de Rayner.

"A reunião de hoje mostrou até que ponto os enlutados e os sobreviventes estão perturbados pelo facto de as suas opiniões não terem sido ouvidas ou consideradas nesta decisão", afirmou o Grenfell United.

"Ignorar as vozes dos enlutados sobre o futuro do túmulo dos nossos entes queridos é vergonhoso e imperdoável", acrescentava o comunicado.

Alguns gostariam de ver a torre - ou pelo menos parte dela - preservada como um memorial ao desastre.

Após o anúncio de Rayner, Grenfell Next of Kin, outro grupo que representa as pessoas afetadas pelo incêndio, disse compreender a razão da decisão.

O grupo disse que gostaria que a torre ficasse como um memorial do incêndio, mas que não era seguro fazê-lo.

"A torre [Grenfell Tower] não pode ser erguida indefinidamente por questões de segurança. Como pessoas que perderam familiares numa tragédia, nunca quereríamos ter a responsabilidade de pôr em perigo qualquer outra pessoa", afirmou a Grenfell Next of Kin.

O incêndio começou devido a um frigorífico avariado, mas rapidamente se propagou devido ao revestimento do edifício.

O presidente do inquérito à Torre Grenfell, Martin Moore-Bick, afirmou em setembro que a tragédia era evitável.

O edifício estava coberto de produtos combustíveis devido à "desonestidade sistemática" das empresas envolvidas no seu fabrico e venda, afirmou.

A "verdade pura e simples" é que os residentes da torre foram "gravemente prejudicados" pelas autoridades "por incompetência" e, nalguns casos, "por desonestidade e ganância", acrescentou.

A Polícia Metropolitana afirmou no ano passado que as acusações criminais relacionadas com o incêndio só seriam anunciadas no final de 2026.