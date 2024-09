"Incompetência e ganância" fizeram da Torre Grenfell uma armadilha mortal, diz relatório

De Euronews com AP

Sete anos após a morte de 72 pessoas no incêndio de um arranha-céus em Londres, o inquérito concluiu que uma "combinação de causas" levou a que a torre fosse coberta por um revestimento inflamável.

PUBLICIDADE

Um relatório sobre o incêndio num arranha-céus em Londres concluiu que décadas de falhas do governo, dos reguladores e da indústria transformaram a Torre Grenfell numa "armadilha mortal", onde 72 pessoas perderam a vida.

O inquérito público sobre o incêndio de 2017, que durou anos, concluiu que não houve uma "causa única" para a tragédia, mas que uma combinação de empresas desonestas, reguladores fracos ou incompetentes e um governo complacente levou ao incêndio mais mortífero em solo britânico desde a Segunda Guerra Mundial.

O diretor do inquérito, o juiz reformado Martin Moore-Bick, afirmou que as mortes das vítimas eram todas evitáveis e que "aqueles que viviam na torre foram gravemente prejudicados durante vários anos" por várias pessoas e organizações.

"Todos contribuíram para isso de uma forma ou de outra, na maioria dos casos por incompetência, mas em alguns casos por desonestidade e ganância", afirmou.

Embora o relatório possa dar aos sobreviventes algumas das respostas que há muito procuram, terão de esperar para ver se os responsáveis serão processados. A polícia examinará as conclusões do inquérito antes de decidir sobre as acusações.

ARQUIVO - Nesta fotografia de arquivo de quarta-feira, 14 de junho de 2017, o fumo e as chamas erguem-se da Torre Grenfell, em Londres. Matt Dunham/Mischa Saag

O incêndio deflagrou na madrugada de 14 de junho de 2017 num apartamento do quarto andar e alastrou pelo edifício de 25 andares como um rastilho aceso, alimentado por painéis de revestimento inflamáveis nas paredes exteriores da torre.

A tragédia horrorizou a nação e levantou questões sobre regulamentos de segurança pouco rigorosos e outras falhas de funcionários e empresas que contribuíram para tantas mortes.

"Como foi possível, na Londres do século XXI, que um edifício de betão armado, estruturalmente impermeável ao fogo, se transformasse numa armadilha mortal?", pergunta o relatório. "Não há uma resposta simples para esta pergunta."

"Ocultando a verdadeira extensão do perigo"

A Torre Grenfell, construída em betão na década de 1970, tinha sido coberta, durante uma remodelação nos anos anteriores ao incêndio, com um revestimento de alumínio e polietileno, uma camada de espuma de isolamento coberta por duas folhas de alumínio ensanduichadas à volta de uma camada de polietileno - um polímero plástico combustível que derrete e escorre quando exposto ao calor.

O relatório foi muito crítico em relação às empresas que fabricaram o revestimento do edifício. Afirmou que estas se envolveram numa "desonestidade sistemática", manipulando testes de segurança e deturpando os resultados para afirmar que o material era seguro.

Segundo o relatório, o fabricante de isolamento Celotex não tinha escrúpulos e outra empresa de isolamento, a Kingspan, "explorou cinicamente a falta de conhecimentos pormenorizados da indústria". O fabricante de painéis de revestimento Arconic "escondeu do mercado a verdadeira dimensão do perigo".

O revestimento combustível foi usado no edifício porque era barato e devido à "incompetência das organizações e indivíduos envolvidos na renovação" - incluindo arquitetos, engenheiros e empreiteiros - que pensavam que a segurança era da responsabilidade de outros, diz o relatório.

O inquérito concluiu que as falhas se multiplicaram porque os organismos responsáveis pela aplicação das normas de construção britânicas eram fracos, as autoridades locais eram desinteressadas e o governo "complacente" do Reino Unido, liderado pelos conservadores, ignorou os avisos de segurança devido ao seu empenhamento na desregulamentação.

O inquérito realizou mais de 300 audições públicas e analisou cerca de 1600 depoimentos de testemunhas.

Um relatório inicial publicado em 2019, que analisou o que aconteceu na noite do incêndio, criticou os bombeiros por terem dito aos residentes para permanecerem nos seus apartamentos e aguardarem o resgate. O conselho foi alterado quase duas horas após o início do incêndio, demasiado tarde para que muitos dos residentes dos andares superiores pudessem escapar.

PUBLICIDADE

Manifestantes participam na marcha de solidariedade pelo aniversário de um ano do incêndio de Grenfell, organizada pela Justice4Grenfell e pelo Sindicato dos Bombeiros. Kirsty Wigglesworth/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

A Brigada de Incêndios de Londres foi ainda criticada por uma "falta crónica de gestão e liderança eficazes". Segundo o relatório, os bombeiros não receberam formação adequada para lidar com um incêndio num arranha-céus e dispunham de equipamento de comunicação antigo que não funcionava corretamente.

A tragédia de Grenfell levou a um exame de consciência sobre a desigualdade na Grã-Bretanha. Grenfell era um edifício de habitação pública situado num dos bairros mais ricos de Londres - a dois passos das boutiques caras e das casas elegantes de Notting Hill - e muitas das vítimas eram pessoas da classe trabalhadora com raízes imigrantes. As vítimas provinham de 23 países e incluíam motoristas de táxi e arquitetos, um poeta, um jovem artista aclamado, reformados e 18 crianças.

O relatório afirma que o inquérito "não encontrou provas de que qualquer das decisões que resultaram na criação de um edifício perigoso ou na calamitosa propagação do fogo tenha sido afetada por preconceitos raciais ou sociais".

A torre em ruínas, que se manteve durante meses após o incêndio como uma lápide negra no horizonte oeste de Londres, ainda está de pé, agora coberta por um lençol branco. Um coração verde e as palavras "Grenfell para sempre nos nossos corações" estão gravados no topo.

PUBLICIDADE

A polícia está a investigar dezenas de indivíduos e empresas e está a considerar a possibilidade de acusação, incluindo de homicídio culposo e individual. Mas dizem que é improvável que haja ações judiciais antes do final de 2026.