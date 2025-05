De Euronews com AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira uma ordem executiva que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI) devido a investigações contra Israel, um aliado próximo dos EUA.

Nem os EUA nem Israel são membros ou reconhecem o tribunal. Israel é um aliado próximo dos EUA e o tribunal emitiu recentemente um mandado de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pelas suas ações em relação aos palestinianos em Gaza após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023.

Dezenas de milhares de palestinianos, incluindo crianças, foram mortos durante a resposta dos militares israelitas.

A ordem que Trump assinou acusa o TPI de se envolver em "ações ilegítimas e sem fundamento visando a América e nosso aliado próximo Israel" e de abusar de seu poder ao emitir "mandados de prisão sem fundamento" contra Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant.

"O TPI não tem jurisdição sobre os Estados Unidos ou Israel", afirma a ordem, acrescentando que o tribunal estabeleceu um "precedente perigoso" com as suas ações contra os dois países.

A ação de Trump ocorreu no momento em que Netanyahu visitava Washington. Ele e Trump conversaram na terça-feira na Casa Branca e Netanyahu reuniu-se ainda com legisladores no Capitólio.

A ordem diz que os EUA imporão "consequências tangíveis e significativas" aos responsáveis pelas "transgressões" do TPI. As ações podem incluir o bloqueio de propriedades e bens e a proibição de entrada nos Estados Unidos de responsáveis e funcionários do TPI, bem como dos seus familiares.

Ativistas dos direitos humanos afirmaram que sancionar os funcionários do tribunal teria um efeito inibidor e iria contra os interesses dos EUA noutras zonas de conflito onde o tribunal está a investigar.

"Vítimas de abusos de direitos humanos em todo o mundo recorrem ao Tribunal Penal Internacional quando não têm mais para onde ir, e o decreto do executivo do presidente Trump tornará mais difícil para elas encontrar justiça", disse Charlie Hogle, advogado do Projeto de Segurança Nacional da União Americana das Liberdades Civis. "A ordem também levanta sérias preocupações com a Primeira Emenda porque coloca as pessoas nos Estados Unidos em risco de penalidades severas por ajudar o tribunal a identificar e investigar atrocidades cometidas em qualquer lugar, por qualquer pessoa".

Hogle disse que a ordem "é um ataque tanto à responsabilidade como à liberdade de expressão".

Tal como Israel, os EUA não fazem parte dos 124 membros do tribunal e há muito que suspeitam que um "Tribunal Global" de juízes não eleitos poderia processar arbitrariamente funcionários americanos. Uma lei de 2002 autoriza o Pentágono a libertar qualquer americano ou aliado dos EUA detido pelo tribunal. Em 2020, Trump sancionou a antecessora do procurador-chefe Karim Khan, Fatou Bensouda, pela sua decisão de abrir um inquérito sobre crimes de guerra cometidos por todas as partes, incluindo os EUA, no Afeganistão.

No entanto, essas sanções foram levantadas durante o mandato do presidente Joe Biden e os EUA começaram a cooperar de forma ténue com o tribunal - especialmente depois de Khan ter acusado, em 2023, o presidente russo Vladimir Putin de crimes de guerra na Ucrânia.

Quaisquer sanções poderiam prejudicar o tribunal, tornando mais difícil para os seus investigadores viajarem e comprometendo a tecnologia desenvolvida pelos EUA para salvaguardar as provas. No ano passado, o tribunal sofreu um grande ataque informático que deixou os funcionários sem acesso aos ficheiros durante semanas.

Alguns países europeus têm reagido: os Países Baixos, numa declaração no final do ano passado, apelaram a outros membros do TPI "para cooperarem no sentido de mitigar os riscos destas possíveis sanções, para que o tribunal possa continuar a realizar o seu trabalho e cumprir o seu mandato".