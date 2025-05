De Euronews

Mais uma paragem para o"projeto Albânia", desejado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, para acolher os imigrantes carregados pelos barcos de patrulha da marinha nas águas internacionais do Mediterrâneo.

Depois das notícias sobre as intenções do Governo italiano de transformar as instalações albanesas de Shengjin e Gjader em Centros de Repatriamento (CPR) de imigrantes em situação irregular, o diário Domani revelou, na quinta-feira, que a organização que as gere despediu uma grande parte do seu pessoal.

De facto, a cooperativa Medihospes terá posto termo à relação de trabalho com quase todos os empregados contratados para gerir os centros na Albânia. Da carta de despedimento obtida pelo jornal, depreende-se que o cabeçalho da comunicação aos trabalhadores é a sucursal da cooperativa, aberta na Albânia com sede em Tirana, criada após a adjudicação do contrato.

O fim do "modelo italiano" para levar a questão dos imigrantes para fora da UE?

No final de janeiro, o Tribunal de Recurso de Roma suspendeu o julgamento e recusou validar a detenção dos 43 migrantes transferidos alguns dias antes para Gjader, à semelhança do que fizeram outros tribunais no ano passado.

O Tribunal de Justiça Europeu reunir-se-á a 25 de fevereiro para tomar uma decisão sobre o funcionamento dos centros.

Shengjin é atualmente um centro de acolhimento, enquanto em Gjader existe um centro de acolhimento para requerentes de asilo com 880 lugares, um CPR com 144 lugares e uma prisão para um máximo de 20 detidos.

As avaliações dizem igualmente respeito à possibilidade de transferir para a Albânia os migrantes cujos pedidos de asilo já tenham sido rejeitados em centros em Itália. A lei de ratificação prevê que nas duas instalações albanesas sejam acolhidas "exclusivamente pessoas embarcadas em veículos das autoridades italianas" em águas extraterritoriais, "mesmo na sequência de operações de salvamento".

Fratelli d'Italia, nova medida sobre os centros da Albânia em breve

A nova medida sobre os centros de acolhimento de migrantes na Albânia chegará "em breve", disse o líder do grupo Fratelli d'Italia na Câmara dos Deputados, Galeazzo Bignami, numa entrevista ao Quotidiano Nazionale.

"Os centros na Albânia fazem parte de uma estratégia mais vasta que inclui o controlo das partidas, acordos bilaterais, uma patrulha nas costas dos Estados do Norte de África com a participação da UE", acrescentou Bignami.

De acordo com a imprensa italiana, a perspetiva é alterar a lei de ratificação, mas não o protocolo assinado por Roma e Tirana, melhorando o quadro regulamentar para permitir a utilização potencial dos centros para transformação em CPR.

"O Governo está a trabalhar no sentido de encontrar soluções que permitam ultrapassar os obstáculos, permitir a plena funcionalidade e desenvolver o considerável potencial de utilização das instalações que, recordo, fazem parte de uma instalação polivalente", disse o Ministro do Interior , Matteo Piantedosi, na quarta-feira, na Câmara dos Deputados.

Piantedosi explicou que já existe um centro de detenção para repatriamento na Albânia, "cuja utilização, precisamente por esta razão, não determinará qualquer encargo adicional".

A iniciativa dos centros na Albânia "suscitou um interesse imediato e forte por parte de 15 países europeus", afirmou o responsável do Viminale. Portanto, nenhum passo atrás por parte do executivo, com a oposição a continuar a atacar, falando de "fracasso total do governo em detrimento dos italianos".