Roménia regista a taxa de natalidade mais baixa dos últimos 100 anos

A Roménia registou a taxa de natalidade mais baixa do último século, com os dados a mostrarem que nasceram menos de 150.000 bebés no ano passado.

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Muitas aldeias romenas estão a registar um envelhecimento da população. Nas zonas urbanas, muitas pessoas optam por colocar a carreira profissional em primeiro lugar e por ter filhos numa idade mais avançada.

Algumas escolas e jardins de infância foram obrigados a fechar devido à falta de crianças para frequentar os diferentes níveis de ensino. É o caso das aldeias de Chilia e Brebu.

"Já não há escola aqui", disse Alexandru Petzi, um antigo diretor de um estabelecimento escolar encerrado em Brebu, que acrescentou: "Existe outra escola noutra aldeia aqui perto, em Valic. Duas crianças da nossa aldeia andam lá na escola".

No entanto, os especialistas romenos atribuem as mudanças a um processo normal de modernização que não deve assustar ninguém.

"Eu próprio não teria medo disto, estamos a falar de um processo em curso em muitos países europeus", referiu Bogdan Voicu, sociólogo da Academia Romena de Ciências.

"A Roménia começou há alguns anos a modernizar-se, demograficamente falando", acrescentou ainda.

As estatísticas mostram que os municípios romenos de Tulcea, Caras Severin, Mehedinti, Covasna, Teleorman e Giurgiu fazem parte da lista de concelhos com uma taxa de natalidade notavelmente baixa.

Há quase cem anos, em 1930, a Roménia registava mais de 480.000 nascimentos, o que representa um grande contraste face aos tempos modernos.