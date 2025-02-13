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Roménia regista a taxa de natalidade mais baixa dos últimos 100 anos

Crianças do jardim de infância brincam numa sala de aula durante uma visita de funcionários da administração local, no dia da abertura das escolas e jardins de infância em Bucareste, Roménia, segunda-feira, 8 de fevereiro,
Crianças do jardim de infância brincam numa sala de aula durante uma visita de funcionários da administração local, no dia da abertura das escolas e jardins de infância em Bucareste, Roménia, segunda-feira, 8 de fevereiro, Direitos de autor  Vadim Ghirda/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Vadim Ghirda/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
De Euronews com EBU
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O número de crianças nascidas na UE tem registado uma tendência decrescente desde 1960. Em 2024, a Roménia registou a taxa de natalidade mais baixa dos últimos 100 anos.

A Roménia registou a taxa de natalidade mais baixa do último século, com os dados a mostrarem que nasceram menos de 150.000 bebés no ano passado.

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Muitas aldeias romenas estão a registar um envelhecimento da população. Nas zonas urbanas, muitas pessoas optam por colocar a carreira profissional em primeiro lugar e por ter filhos numa idade mais avançada.

Algumas escolas e jardins de infância foram obrigados a fechar devido à falta de crianças para frequentar os diferentes níveis de ensino. É o caso das aldeias de Chilia e Brebu.

"Já não há escola aqui", disse Alexandru Petzi, um antigo diretor de um estabelecimento escolar encerrado em Brebu, que acrescentou: "Existe outra escola noutra aldeia aqui perto, em Valic. Duas crianças da nossa aldeia andam lá na escola".

No entanto, os especialistas romenos atribuem as mudanças a um processo normal de modernização que não deve assustar ninguém.

"Eu próprio não teria medo disto, estamos a falar de um processo em curso em muitos países europeus", referiu Bogdan Voicu, sociólogo da Academia Romena de Ciências.

"A Roménia começou há alguns anos a modernizar-se, demograficamente falando", acrescentou ainda.

As estatísticas mostram que os municípios romenos de Tulcea, Caras Severin, Mehedinti, Covasna, Teleorman e Giurgiu fazem parte da lista de concelhos com uma taxa de natalidade notavelmente baixa.

Há quase cem anos, em 1930, a Roménia registava mais de 480.000 nascimentos, o que representa um grande contraste face aos tempos modernos.

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