Cidadãos de Kiev e Moscovo reagem às conversações EUA-Rússia

Os residentes de Kiev manifestaram ceticismo e preocupação com a reunião entre altos funcionários norte-americanos e russos na Arábia Saudita, que não incluiu a Ucrânia.

As conversações realizadas em Riade, com o objetivo de reforçar as relações diplomáticas e discutir formas de pôr fim à guerra na Ucrânia, marcaram uma mudança significativa na política externa norte-americana sob a égide do presidente Donald Trump.

Os responsáveis ucranianos estiveram notoriamente ausentes das conversações, que tiveram lugar numa altura em que a Ucrânia continua a perder terreno para as forças russas na guerra em curso, que já dura há quase três anos.

A ausência da Ucrânia nas conversações causou frustração entre muitos ucranianos.

"É inaceitável para a Ucrânia. Estou do lado do nosso presidente", dia Hanna Stenenko, residente em Kiev. "Acredito que Trump está do nosso lado e quer acabar com a guerra, mas esta tem de terminar com a nossa vitória", sublinha.

"Não somos uma moeda de troca. Estamos a lutar pela justiça no mundo", diz Havrysh Kateryna, um ucraniano de Kryvyi Rih.

Vadym, um soldado em licença militar das forças armadas ucranianas, alertou para o facto de não se poder confiar na Rússia. Partilhou a sua experiência pessoal de ter sido mantido como prisioneiro de guerra pelas forças russas. "Falei com eles. O que é que posso dizer? Isto não vai resultar", conclui.

Em Moscovo, no entanto, alguns habitantes locais acreditam que os interesses russos devem ser a principal prioridade.

"Perdemos demasiado para estarmos a fazer estes compromissos. Por isso, é claro que queremos paz, mas ao mesmo tempo precisamos de ir até ao fim e defender os nossos interesses acima de tudo. E espero que o nosso presidente faça o que está certo nesta situação", diz Svetlana Furtseva, uma russa de Moscovo.

Outros cidadãos russos limitaram-se a exprimir o seu cansaço perante a guerra em curso e a esperança de negociações.

"Penso que chegarão a um acordo, porque me parece que o copo da paciência de ambos os lados já está cheio e penso que agora o mundo inteiro começou a compreender quem tem razão e quem está errado", explica Roman Kamenskyy, residente em Moscovo.

Cartazes antiguerra junto a uma estátua do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan em Varsóvia (Polónia) AP Photo

Fora das nações beligerantes, há preocupações em torno da segurança da Europa em geral.

Na Polónia, por exemplo, uma nação da NATO que faz fronteira com a Ucrânia, muitos receiam que um acordo entre Washington e Moscovo possa prejudicar a segurança e a democracia, tanto no continente como fora dele.

"Estamos todos em risco, o mundo inteiro está em risco. Não quero colocar a Polónia em primeiro lugar, mas devido à sua localização geográfica, o país está muito em risco. Gostaria de sublinhar que o mundo inteiro está em risco porque todos os direitos humanos foram devastados", diz Jolanta Galazka-Friedman, uma professora de Varsóvia.

Muitas pessoas na região estão profundamente preocupadas com a possibilidade de um acordo que favoreça a Rússia permitir a Moscovo reconstruir a sua força militar, alimentando ainda mais as ambições imperiais.

Existe um receio generalizado de que um acordo deste tipo possa deixar a Rússia em posição de atingir países como a Polónia ou os Estados bálticos - Lituânia, Letónia e Estónia - no futuro.