Primeiro-ministro britânico apoia Zelenskyy depois de Trump o ter apelidado de "ditador"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter apelidado o líder ucraniano de "ditador".

Zelenskyy era um "líder democraticamente eleito" e era "perfeitamente razoável suspender as eleições em tempo de guerra, como o Reino Unido fez durante a Segunda Guerra Mundial", disse um porta-voz de Downing Street.

Em declarações aos jornalistas na Florida, Trump chamou Zelenskyy de "ditador" e afirmou que ele "se recusou a realizar eleições" na Ucrânia.

O mandato de cinco anos de Zelenskyy deveria ter terminado em maio de 2024, mas as eleições na Ucrânia foram suspensas depois de o país ter declarado a lei marcial em resposta à invasão total da Rússia em fevereiro de 2022.

Os comentários de Trump atraíram críticas de vários líderes europeus, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, que postou no X que "é simplesmente errado e perigoso negar legitimidade democrática ao presidente Zelenskyy".

"O facto de não se poderem realizar eleições regulares no meio de uma guerra está em conformidade com os requisitos da Constituição ucraniana e das leis eleitorais. Ninguém deve alegar o contrário", disse Scholz.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, também disse que a utilização da palavra ditador por Trump era "incorreta", enquanto a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, considerou os comentários "absurdos".

"Se olharmos para o mundo real, em vez de dispararmos um tweet, sabemos quem na Europa tem de viver em condições de ditadura: as pessoas na Rússia, as pessoas na Bielorrússia", disse Baerbock à estação pública de televisão ZDF.

Friedrich Merz, líder do maior partido da oposição na Alemanha e candidato à liderança nas eleições de domingo, disse que os comentários de Trump foram "uma inversão clássica do papel de perpetrador e vítima".

"Para ser sincero, estou um pouco chocado com o facto de Donald Trump ter agora, obviamente, feito disto um assunto seu", disse Merz à emissora ARD.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou no X que "a Ucrânia deve ser sempre incluída e os seus direitos respeitados", ao delinear três condições que descreveu como "os esforços da França para a paz".

Tanto Macron como Starmer vão deslocar-se à Casa Branca no início da próxima semana para debater a guerra na Ucrânia.

Os líderes europeus reiteraram que tanto eles como a Ucrânia devem ter um lugar à mesa das negociações, depois de os EUA terem convocado conversações com a Rússia na Arábia Saudita, na terça-feira.

A reunião em Riade assinalou uma mudança tectónica nas relações entre os EUA e a Rússia, onde as duas partes concordaram em restabelecer as relações após três anos de esforços liderados pelos EUA para isolar a Rússia.

Após o encontro, Trump fez uma série de comentários em que parecia culpar a Ucrânia pela invasão em grande escala de Moscovo.

"Hoje ouvi dizer: 'Bem, nós não fomos convidados'. Bem, vocês estão lá há três anos ... Não deviam ter começado. Podiam ter feito um acordo", disse Trump.

Em resposta, Zelenskyy acusou a Rússia de mentir durante a reunião de terça-feira.

"Com todo o respeito pelo presidente Donald Trump como líder... ele está a viver neste espaço de desinformação", disse.

