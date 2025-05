Musk contestado por obrigar funcionários federais a enviarem lista semanal de tarefas realizadas

PUBLICIDADE

A incerteza instala-se à medida que se aproxima o fim do prazo que Elon Musk deu aos funcionários federais para explicarem as suas funções na última semana, com políticos norte-americanos de ambos os partidos a criticarem-no por causa da medida.

No sábado à noite, o multimilionário nascido na África do Sul e proprietário do X anunciou nas redes sociais que o DOGE iria enviar um e-mail aos funcionários públicos dos EUA pedindo-lhes uma lista do que tinham feito na semana anterior.

Como parte da sua missão de reduzir a burocracia federal, Musk disse que os funcionários perderiam os seus empregos se não respondessem ao e-mail até ao final de segunda-feira.

No entanto, alguns dos conselheiros do presidente dos EUA, Donald Trump, aconselharam os seus funcionários, que trabalham em agências governamentais importantes dos EUA a não cumprir as exigências do DOGE.

O diretor do FBI, Kash Patel, um dos principais aliados de Trump, foi um deles.

"O FBI, através do gabinete do diretor, é responsável por todos os nossos processos de revisão e conduzirá as revisões de acordo com os procedimentos do FBI", lê-se num e-mail enviado aos funcionários.

"Quando e se forem necessárias mais informações, coordenaremos as respostas. Por enquanto, por favor, suspendam quaisquer respostas".

Musk considerado "cruel"

No domingo de manhã, o secretário de Estado da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse aos seus cerca de 80 mil funcionários para satisfazerem o pedido de Musk. Isto aconteceu depois de Sean Keveney, o conselheiro geral interino do departamento, lhes ter dito para ignorarem a instrução.

Mais tarde, os mesmos funcionários foram instruídos a "suspender as atividades" relacionadas com o pedido até ao meio-dia de segunda-feira.

Entretanto, políticos e sindicatos classificaram Musk de "cruel" por fazer tais exigências.

Falando sobre o ultimato, John Curtis, um senador republicano de Utah, disse à CBS: "Se eu pudesse dizer uma coisa a Elon Musk seria, por favor, coloque uma dose de compaixão nisso".

"Estas são pessoas reais. São vidas reais", acrescentou. "É uma falsa narrativa dizer que temos de cortar e que também temos de ser cruéis para o fazer".

Alguns foram mais longe com suas críticas, incluindo Everett Kelley, o presidente da Federação Americana de Funcionários do Governo (AFGE), ao dizer que a ordem de Musk mostrou "um desdém total pelos funcionários federais e pelos serviços críticos que prestam ao povo americano".

"A AFGE desafiará quaisquer rescisões ilegais dos nossos membros e funcionários federais em todo o país", confirmou.

Durante o fim de semana, Trump apelou a Musk, o seu chefe não eleito para o corte de custos, para ser ainda mais agressivo na sua campanha de redução das despesas públicas.

A administração Trump já despediu milhares de funcionários públicos e desmantelou efetivamente a USAID, a agência de desenvolvimento internacional do país.