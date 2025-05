Trump e Musk defendem cortes nos programas federais

PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu aliado Elon Musk defenderam o corte de programas e funcionários do governo federal no âmbito do novo programa do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do multimilionário sul-africano.

Falando aos jornalistas na tarde de terça-feira na Sala Oval, Musk disse que não estava a orquestrar uma "aquisição hostil do governo", mas sim a dar aos eleitores o que eles pediram. E insistiu que o departamento DOGE, que dirige, tem sido "maximamente transparente" nos esforços.

"O povo votou numa grande reforma do governo. Não deve haver dúvidas sobre isso", disse Musk. "O povo votou por uma grande reforma do governo. E é isso que as pessoas vão receber".

Musk afirmou que ele e Trump falavam diariamente e discutiam frequentemente o que precisava de ser feito e onde deveria concentrar os seus esforços dentro do governo.

Questionado sobre se está, de facto, a policiar-se porque tem vários contratos com o governo, Musk afirmou que nunca houve "uma organização mais transparente do que a organização DOGE" e que o público pode ver por si próprio se existem conflitos de interesses.

"Espero ser escrutinado e ter, sabe, um exame diário de proctologista", disse Musk aos jornalistas.

"Respeito sempre os tribunais"

Na semana passada, um juiz federal emitiu uma providência cautelar para bloquear a ação de Trump e Musk para reduzir o tamanho e o custo do governo depois de uma petição de 19 procuradores estaduais argumentar que o DOGE não é um departamento oficial do governo e viola a lei federal.

Musk e o vice-presidente JD Vance atacaram a legitimidade do controlo judicial, um pilar da democracia americana baseado na separação de poderes.

No entanto, quando os repórteres perguntaram a Trump na terça-feira se iria respeitar os tribunais, já que vários juízes federais desafiaram seus esforços, o presidente dos EUA disse que sim.

"Sempre respeitei os tribunais, sempre os respeitei, e vou recorrer", disse Trump.

Presidente Donald Trump ouve Elon Musk, acompanhado pelo filho X Æ A-Xii, a discursar na Sala Oval da Casa Branca, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, em Washington. Alex Brandon/AP

Em troca de incentivos em dinheiro, Trump e Musk estão a pressionar os funcionários federais a despedirem-se para reduzir a dimensão do governo federal.

Para além de apontarem a saída a milhões de trabalhadores, os representantes do DOGE tomaram medidas para congelar os fundos governamentais e as operações de organizações de ajuda externa dos EUA, como a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Os funcionários do DOGE foram também acusados de entrar unilateralmente em vários departamentos governamentais importantes para controlar as despesas.

Os críticos da iniciativa de redução maciça das despesas, incluindo proeminentes democratas, afirmaram que esta terá graves consequências a nível nacional e internacional.

Os opositores referiram também preocupações com o conflito de interesses no caso de Musk, que tem contratos lucrativos com o governo dos EUA, examinar os livros do Pentágono ou aceder aos dados financeiros pessoais de milhões de americanos.