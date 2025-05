Trump nomeia o apresentador de podcast de direita Dan Bongino para diretor-adjunto do FBI

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Dan Bongino, um comentador conservador e antigo agente dos Serviços Secretos, como diretor-adjunto do FBI.

Trump anunciou a nomeação no domingo à noite numa publicação na sua plataforma Truth Social, elogiando Bongino como "um homem de incrível amor e paixão pelo nosso país". Ele chamou o anúncio de "ótimas notícias para a aplicação da lei e a justiça americana".

Bongino agradeceu a Trump no X ao partilhar o post original do presidente. Bongino, de 49 anos, vai trabalhar para o recém-confirmado Diretor do FBI, Kash Patel, que tomou posse na Casa Branca na sexta-feira. A função de adjunto não requer confirmação do Senado.

Isto coloca dois fortes aliados de Trump no topo da principal agência federal de aplicação da lei do país, por entre os receios dos democratas de que o presidente possa tentar atingir seus adversários.

Bongino trabalhou nos detalhes presidenciais durante as administrações dos presidentes Barack Obama e George W. Bush, antes de se tornar um popular especialista de direita. Tornou-se uma das principais personalidades do movimento político "Make America Great Again" ou MAGA, a espalhar informações falsas sobre as eleições de 2020.

Considerado uma escolha invulgar para um cargo de topo no FBI, Bongino não tem experiência anterior na agência. No entanto, trabalhou para o Departamento de Polícia de Nova Iorque de 1997 a 1999, antes de entrar para os Serviços Secretos.

Candidatou-se duas vezes a um lugar no Senado dos EUA em Maryland e uma vez na Florida entre 2012 e 2016, mas perdeu as três corridas.

Bongino começou a fazer comentários na Fox News há mais de uma década, e teve um programa de sábado à noite no canal de televisão norte-americano, de 2021 a 2023. O aliado de Trump era o apresentador do The Dan Bongino Show, que é o 56º podcast mais ouvido nos EUA, de acordo com o Spotify.

Trump disse no domingo que Bongino está "disposto e preparado para desistir" do podcast "para servir".

Durante uma entrevista no seu podcast antes das eleições norte-americanas do ano passado, Bongino pediu a Trump que se comprometesse a formar uma comissão para reformar os Serviços Secretos, chamando-lhe uma agência "falhada", criticando-a pelas duas tentativas de assassinato de que Trump foi alvo no ano passado.

Num episódio mais recente do podcast, Bongino elogiou a nomeação de Patel e criticou os democratas que se opuseram à sua nomeação, dizendo que o novo diretor estava "lá por uma razão: "limpar este lugar".

Patel e Bongino vão liderar um FBI que se encontra numa situação conturbada, uma vez que o Departamento de Justiça expulsou recentemente um grupo de funcionários superiores e exigiu, de forma invulgar, os nomes de milhares de agentes que participaram em investigações relacionadas com o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA.

O novo diretor falou do seu desejo de fazer grandes mudanças no FBI, incluindo uma redução da sua presença em Washington e dar um ênfase renovado nas tarefas tradicionais de combate ao crime, em vez do trabalho de recolha de informações que tem vindo a definir o seu mandato.