Líderes de todo o mundo árabe reúnem-se no Cairo, esta terça-feira, para o que tem sido descrito como uma "cimeira de emergência", com o objetivo de criar uma posição árabe unificada para contrariar a recente proposta de Donald Trump sobre o futuro da Faixa de Gaza.

Os planos controversos apresentados pelo presidente dos Estados Unidos (EUA) visam "tomar conta" da Faixa de Gaza e deslocar os seus cerca de 2,1 milhões de habitantes para criar uma "riviera do Médio Oriente".

"Esta conferência é extremamente importante porque pretende mostrar aos Estados Unidos e a Israel que toda a região apoia este outro plano", explica Riccardo Fabiani, diretor de projeto para o Norte de África do grupo de reflexão International Crisis Group.

No entanto, outros são mais céticos. "Não foi uma grande surpresa ou sem precedentes. É frequente haver cimeiras de emergência sempre que há algo de preocupante a nível regional", disse Tahani Mustafa, académico e analista palestiniano, à Euronews.

A cimeira já tinha sido adiada na passada quinta-feira, uma vez que os relatórios sugeriam que a participação seria fraca. Mesmo agora, enquanto as delegações discutem a monumental tarefa que têm em mãos, estão frequentemente a abordar as negociações de ângulos muito diferentes e, por vezes, esperam resultados diferentes.

Não há lugar para migrantes palestinianos

Embora cada delegação tenha as suas prioridades, duas das que estão mais ansiosas por formular um plano são a Jordânia e o Egito.

O Cairo, anfitrião da reunião, tem estado a "desenvolver um plano global para a reconstrução imediata da Faixa de Gaza, sem qualquer deslocação do povo palestiniano".

Uma das principais razões para a ânsia dos dois países em publicar uma proposta alternativa é que seriam os mais afetados pelos planos de deslocação de Trump. A Península do Sinai, no Egito, e a Jordânia têm sido apontadas como locais para a deslocação de milhões de residentes de Gaza.

Khaled Fahmy, professor egípcio de estudos sobre o Médio Oriente e o Norte de África na Universidade Tufts, afirma que este facto torna o plano impossível.

"O presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi tem-se oposto firmemente a este plano desde o início da guerra, mesmo antes dos anúncios de Trump", explicou. "O plano para o Sinai não tem qualquer hipótese, no que diz respeito ao Egito".

O país tem enfrentado crises económicas nos últimos anos, e o afluxo de refugiados, alguns dos quais poderão ser combatentes do Hamas, é visto por alguns como um potencial risco económico e de segurança.

Os meios de comunicação social israelitas informaram que o Egito está a armazenar drones na península e construiu um segundo muro fronteiriço junto à passagem de Rafah para a Faixa de Gaza.

"A preocupação não se prende apenas com o facto de não terem capacidade operacional para integrar esses refugiados, mas sobretudo com o facto de não quererem que o conflito se alastre para as suas próprias fronteiras", afirmou Mustafa.

Quanto à Jordânia, há muito que o reino é o destino dos palestinianos deslocados desde 1948. A agência das Nações Unidas para os palestinianos, UNRWA, indica que existem 2,2 milhões de refugiados palestinianos registados no país, sendo o número provavelmente muito superior.

Isto significa que as autoridades não querem acolher mais pessoas. Além disso, grande parte da população, palestiniana ou não, está "militantemente ligada à causa" e permite a deslocação.

Como diz Mustafa, para estes estados, "a Palestina é tanto uma preocupação interna como regional neste momento".

E com a Jordânia e o Egito já a sentirem os efeitos da perda de milhares de milhões de dólares em financiamento da USAID, fica a questão de saber até que ponto os países se curvarão a Trump.

Mostrem-me o dinheiro

Muitos outros atores importantes nas negociações são oriundos do outro lado do Mar Vermelho, todos com motivos diferentes.

Na frente diplomática, o Catar tem sido um ator fundamental nas negociações de cessar-fogo durante este conflito, bem como em anteriores períodos de violência entre Israel e o Hamas.

Em parte, isso deve-se ao facto de o país ter sempre acolhido os líderes políticos do Hamas, mantendo ao mesmo tempo laços estreitos com os intermediários dos EUA para Israel.

Depois, há os Emirados Árabes Unidos, que são um dos aliados regionais mais próximos de Israel. Durante a anterior presidência de Trump, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de normalização diplomática com Israel, tendo, por isso, sido acusados de marginalizar a causa palestiniana.

No entanto, desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou em 2023, os Emirados Árabes Unidos têm falado repetidamente do seu apoio aos palestinianos, embora mostrem reticência em fornecer ajuda financeira para a reconstrução e, segundo Fahmy, também "defenderam a transferência voluntária a ser permitida" para os palestinianos. Pelo menos publicamente, é pouco provável que estes planos obtenham um apoio generalizado.

Do outro lado da fronteira, a Arábia Saudita continua a ser um ator extremamente importante, tanto a nível diplomático como financeiro. O príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman tem uma relação próxima com Trump, mas o país nunca assinou os acordos de paz de Abraão com Israel.

"A Arábia Saudita tem tentado colocar a questão palestiniana à frente das suas negociações em torno da normalização", disse Mustafa, afirmando que "não tem nada a ver com a sua relação com Israel e tudo a ver com o que os sauditas podem obter dos americanos" - o principal aliado internacional de Riade.

Embora a Autoridade Palestiniana esteja presente, muitos questionam o seu mandato.

"Infelizmente, a sua representação está encapsulada numa única instituição e essa instituição está a ser dirigida por um homem e pelos seus dois tenentes", disse Tahani.

No entanto, Fabiani acredita que a conferência não deve ser tomada de ânimo leve, chamando-lhe um "jogo diplomático delicado, mas existencial (de) tentar construir uma coligação".