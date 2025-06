PUBLICIDADE

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, criticou as tarifas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descrevendo-as como uma "coisa muito estúpida".

"Hoje, os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, o seu parceiro e aliado mais próximo, o seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, estão a falar em trabalhar de forma positiva com a Rússia, apaziguando Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Que isso faça sentido", disse Trudeau.

"Não tenho o hábito de concordar com o Wall Street Journal, mas Donald, eles apontam para o facto de que, apesar de ser um homem inteligente, isto é uma coisa muito estúpida de se fazer. Nós dois amigos a lutar é exatamente o que os nossos adversários em todo o mundo querem ver".

Os comentários de Trudeau surgem depois de Trump ter lançado uma guerra comercial contra os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos: Canadá, China e México. O Canadá e o México enfrentam tarifas de 25% sobre os seus produtos, enquanto a China será cobrada 20% sobre as importações.

Os contentores marítimos são vistos no terminal de contentores Atlantic Hub em Halifax na segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 Darren Calabrese/The Canadian Press

A medida desencadeou uma retaliação imediata e fez com que os mercados bolsistas mundiais entrassem em parafuso, uma vez que os EUA enfrentam inflação e incerteza financeira para as empresas.

Trudeau anunciou que o seu país iria impor direitos aduaneiros de 25% sobre 155 mil milhões de dólares canadianos (102,1 mil milhões de euros) de produtos norte-americanos, com direitos aduaneiros sobre 30 mil milhões de dólares canadianos (19,8 mil milhões de euros) de importações a entrarem em vigor na terça-feira e os restantes em 21 dias.

"As nossas tarifas permanecerão em vigor até que a ação comercial dos EUA seja retirada e, caso as tarifas dos EUA não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com as províncias e territórios para buscar várias medidas não tarifárias", disse Trudeau em um comunicado.

Numa publicação na aplicação de redes sociais Truth Social, Trump avisou que "quando (Trudeau) aplicar uma tarifa de retaliação aos EUA, a nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente num montante semelhante".

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que seu país responderia aos novos impostos com suas próprias tarifas de retaliação. Claudia Sheinbaum disse que irá anunciar os produtos que o México irá atingir no domingo, num evento público na praça central da Cidade do México, com o atraso potencialmente sinalizando a esperança de diminuir a guerra comercial desencadeada por Trump.

A China anunciou que irá impor tarifas adicionais de até 15% sobre as importações de produtos agrícolas importantes dos EUA, incluindo frango, carne de porco, soja e carne de vaca, e irá restringir ainda mais os negócios com empresas americanas.

Pequim está "fortemente insatisfeita" com as tarifas dos EUA, afirmou o Ministério do Comércio chinês em comunicado, avisando que "tomará contramedidas para salvaguardar os seus direitos e interesses".

Tal como prometeu aos eleitores, o presidente norte-americano está a abandonar as políticas de comércio livre que os Estados Unidos seguiram durante décadas após a Segunda Guerra Mundial. Trump argumenta que o comércio livre custou aos Estados Unidos milhões de empregos em fábricas e que as tarifas são o caminho para a prosperidade nacional. Rejeita os principais economistas que defendem que esse protecionismo é dispendioso e ineficaz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, o presidente da China, Xi Jinping, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Os impostos sobre as importações são "uma arma muito poderosa que os políticos não usaram porque eram desonestos, estúpidos ou pagos de outra forma", disse Trump na segunda-feira na Casa Branca. "E agora estamos a usá-los".