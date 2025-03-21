Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Detenção de Imamoglu: Erdogan abandona política da "cenoura e do pau" e adota uma abordagem mais radical

Um manifestante pró-Akram Imamoglu abraça o seu retrato durante um protesto contra a sua detenção pelas autoridades turcas. 19 de março de 2025.
Um manifestante pró-Akram Imamoglu abraça o seu retrato durante um protesto contra a sua detenção pelas autoridades turcas. 19 de março de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Mohammed Saifeddine & يورونيوز
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

Recep Tayyip Erdogan, abandonou a abordagem da "cenoura e do pau", passando a adotar uma política mais dura, como o demonstram a detenção de Ekrem Imamoglu e a repressão da oposição, em conjugação com uma escalada de segurança contra os curdos.

A Turquia está a assistir a uma mudança acentuada na abordagem do presidente Recep Tayyip Erdogan, que abandonou a sua estratégia anterior, que combinava pressões e concessões, em favor de uma política rigorosa baseada na repressão política e no reforço da segurança.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, uma das figuras mais proeminentes da oposição, foi detido sob a acusação de corrupção e de colaboração com o que o Governo descreve como terroristas.

A detenção representa uma escalada importante contra a oposição, que a descreveu como um "golpe político" destinado a eliminar Imamoglu da próxima corrida eleitoral, que poderia ser um candidato forte e um opositor formidável, uma vez que o cenário ficou praticamente desprovido de qualquer pessoa suscetível de ameaçar o governo do presidente Erdogan após a morte do seu pior inimigo nos últimos anos, Fethullah Gulen, que morreu no outono passado no seu exílio nos Estados Unidos.

Os seus apoiantes consideram que o caso tem motivações políticas e visa neutralizá-lo da cena política, especialmente depois de a sua popularidade ter aumentado na sequência do seu sucesso na gestão do município de Istambul e de se ter apresentado como uma forte alternativa a Erdogan. Esta escalada é suscetível de reforçar a posição de Imamoglu como símbolo da oposição, o que poderia desafiar ainda mais o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) no poder.

Os curdos e a política da mão estendida

Entretanto, o Governo turco continua a lidar com a questão curda com mão de ferro. Embora o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) tenha anunciado a sua vontade de se desarmar como um passo para a paz, Erdogan não mostrou qualquer interesse nesta iniciativa, o que reflecte a ausência de qualquer intenção oficial de resolver politicamente o conflito.

O Partido Democrático Popular (DEM), pró-curdo, sublinhou que o governo não tomou quaisquer medidas concretas para a reconciliação, o que reflecte a continuação da política de segurança de linha dura.

A Turquia e a queda de Assad

Paralelamente a estes acontecimentos, Erdogan ganhou nos últimos acontecimentos regionais a chegada de aliados ao poder na vizinha Síria, depois de anos de apoio à oposição armada naquele país, e depois de no ano passado a opção turca naquele país ter parecido estar à beira da extinção e a pressão se ter deslocado de Damasco para Ancara, uma vez que os governos árabes do Golfo se mostraram abertos a reabrir as suas embaixadas ao regime de Bashar al-Assad.

Num momento regional extraordinário, Erdogan apoiou uma nova dinâmica que resultou no derrube do regime de Assad e na entrada de grupos armados em Damasco, liderados por Abu Mohammed al-Joulani, o líder do Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Ahmad al-Shara'a (anteriormente al-Joulani) tornou-se o presidente transitório da nova autoridade na Síria, cuja direção da política externa está claramente alinhada com a de Erdogan.

Apesar disso, a situação interna da Turquia manteve-se tensa, num contexto de polarização política crescente, de indicadores económicos instáveis e de queda contínua da lira turca nos mercados. A repressão de Erdogan contra a oposição abalou a frágil estabilidade a que o país assistiu nas últimas semanas.

A nível internacional, Erdogan parece sentir-se encorajado pelo apoio do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, e pelas recentes mudanças no processo sírio, onde reforçou a influência turca em detrimento dos curdos, após a retirada das forças norte-americanas de algumas zonas. Estes factores tornaram Erdogan mais confiante na imposição da sua agenda a nível interno e externo, sem necessidade de fazer concessões.

Estes desenvolvimentos indicam que Erdogan abandonou completamente a abordagem "pau e cenoura", que utilizava anteriormente para equilibrar a sua política, e confia agora apenas no "pau" para confrontar os seus opositores, quer dentro quer fora da Turquia, o que pressagia mais tensões políticas e sociais na próxima fase.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Turquia: dezenas de detidos por publicações online contra detenção de rival de Erdoğan

Primeiro-ministro polaco insta Turquia a assumir papel ativo no processo de paz na Ucrânia

Grupo militante PKK declara cessar-fogo após 40 anos de insurreição contra a Turquia