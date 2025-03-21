Israel ordena ao exército que avance em Gaza à medida que a renovada operação se expande

O ministro da Defesa de Israel declarou que ordenou às forças armadas que avançassem mais profundamente na Faixa de Gaza, prometendo ocupar mais terreno até que o Hamas liberte os restantes reféns que tem em seu poder.

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Israel Katz disse mesmo que as operações na Faixa de Gaza vão continuar "com intensidade crescente até que os reféns sejam libertados pelo Hamas".

"Quanto mais o Hamas continuar a recusar-se a libertar os raptados, mais território perderá para Israel", disse o governante.

O Hamas ainda mantém 59 reféns, mas acredita-se que pelo menos 35 estejam mortos.

Palestinianos deslocados viajam entre o sul e o norte de Gaza ao longo de uma estrada costeira, longe das zonas onde o exército israelita está a operar, 21 de março de 2025. AP

O Hamas afirmou que só libertará os restantes reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada militar israelita total de Gaza, tal como previsto no acordo de cessar-fogo alcançado após mais de um ano de mediação dos Estados Unidos, do Egito e do Catar.

Cerca de 600 palestinianos foram mortos desde que a trégua entre Israel e o Hamas foi quebrada na terça-feira.

Depois de terem retomado parte do corredor estratégico de Netzarim, que divide Gaza em duas, as tropas israelitas deslocaram-se na quinta-feira para a cidade de Beit Lahiya, a norte, e para a cidade fronteiriça de Rafah, a sul.

As forças armadas disseram também que tinham retomado o bloqueio ao norte de Gaza, incluindo a cidade de Gaza.

Problemas jurídicos

Entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sofreu um revés na sua tentativa de demitir o chefe do serviço de segurança interna do país, o Shin Bet.

Horas depois de o Conselho de Ministros ter aprovado por unanimidade o despedimento de Ronen Bar, o Supremo Tribunal ordenou a suspensão temporária do seu despedimento até que o recurso possa ser apreciado.

O tribunal declarou que adiava o despedimento até que os argumentos contra o mesmo pudessem ser ouvidos, o mais tardar, a 8 de abril.

O gabinete de Netanyahu tinha afirmado que o despedimento de Bar teria efeito a partir de 10 de abril, mas que poderia ocorrer mais cedo se fosse encontrado um substituto.

O Procurador-Geral de Israel afirmou que o Conselho de Ministros não tinha base legal para demitir Bar.

Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to dismiss the head of the Shin Bet internal security service in Jerusalem, 20 March, 2025 AP Photo

Um relatório do Shin Bet sobre o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, reconheceu as falhas da agência de segurança.

Mas também afirma que as políticas do governo de Netanyahu criaram as condições para o ataque.

A decisão de demitir Bar aprofunda uma luta de poder centrada, em grande medida, na questão de saber quem é responsável pelo ataque de 2023 do Hamas.

Os críticos afirmam que a decisão é uma tomada de poder do primeiro-ministro contra um funcionário público independente e dezenas de milhares de israelitas manifestaram-se em apoio a Bar, incluindo à porta da residência de Netanyahu.

Para além do seu relatório sobre a incursão do Hamas, Netanyahu está também insatisfeito com o facto de o Shin Bet ter iniciado uma investigação sobre as ligações entre alguns dos seus colaboradores mais próximos e o Catar.

Ataque do Hamas a Israel

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel a 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns.

A maioria dos reféns foi libertada no âmbito de acordos de cessar-fogo ou de outros entendimentos.

As forças israelitas resgataram oito reféns vivos e recuperaram os corpos de dezenas de outros.

Pessoas a caminhar rodeadas de edifícios destruídos durante a ofensiva aérea e terrestre israelita em Gaza, 20 de março de 2025. AP

A ofensiva de retaliação de Israel matou cerca de 49.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Israel afirma ter matado cerca de 20.000 militantes, sem apresentar provas.

No seu auge, a guerra deslocou cerca de 90% da população de Gaza e causou uma vasta destruição em todo o território.