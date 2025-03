Os ataques israelitas no sul da Faixa de Gaza mataram pelo menos 26 pessoas durante a noite de domingo, incluindo um alto dirigente político do Hamas e várias mulheres e crianças.

PUBLICIDADE

Os militares israelitas também ordenaram a evacuação de parte da cidade de Rafah, na fronteira com o Egito.

Os militares afirmaram que em breve atuariam contra os militantes na zona de Tel al-Sultan de Rafah, já fortemente destruída, e ordenaram que as pessoas evacuassem a pé ao longo de uma única rota para Mawasi, uma vasta zona de campos de tendas esquálidas. Não foi imediatamente esclarecido se a ordem indicava uma nova operação terrestre.

Israel lançou uma grande ofensiva em Rafah em maio, quando capturou um corredor estratégico ao longo da fronteira com o Egito e um cruzamento chave.

Os palestinianos podiam ser vistos a caminhar ao longo de uma estrada de terra e a carregar os seus pertences nos braços, uma cena recorrente numa guerra que obrigou a maior parte da população de Gaza a fugir, muitas vezes várias vezes.

"É uma deslocação sob fogo", disse Mustafa Gaber, um jornalista local que deixou Tel al-Sultan com a sua família. Numa videochamada, disse que centenas de pessoas estavam a fugir enquanto os tiros de tanques e drones ecoavam nas proximidades. "Há pessoas feridas entre nós. A situação é muito difícil", disse ele.

O coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército israelita em língua árabe, tinha anteriormente avisado as pessoas para fugirem. "Permanecer em acampamentos, tendas ou casas em Tel al-Sultan ou caminhar por qualquer outro caminho põe em perigo as vossas vidas", afirmou num comunicado.

O Hamas declarou que Salah Bardawil, membro do seu gabinete político e do Parlamento palestiniano, foi morto num ataque em Mawasi que também matou a sua mulher. Bardawil era um conhecido membro da ala política do grupo que deu entrevistas aos media ao longo dos anos.

Os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen, que são aliados do Hamas, lançaram entretanto outro míssil contra Israel, fazendo disparar as sirenes dos raides aéreos. Segundo as forças armadas israelitas, o projétil foi intercetado e não há registo de vítimas ou danos.

Pelo menos duas famílias entre os mortos no sul de Gaza

Dois hospitais do sul da Faixa de Gaza declararam ter recebido 17 cadáveres na sequência de ataques efectuados durante a noite, incluindo várias mulheres e crianças. O número de mortos não inclui o funcionário do Hamas e a sua mulher.

O Hospital Europeu informou que entre os mortos contavam-se cinco crianças e os seus pais, mortos num ataque em Khan Younis. Uma outra família - duas raparigas e os seus pais - foi morta num ataque separado na cidade do sul. O Hospital do Kuwait disse ter recebido os corpos de uma mulher e de uma criança mortas noutro ataque.

O serviço de emergência do Crescente Vermelho palestiniano afirmou que as forças israelitas estavam a impedir que as suas ambulâncias respondessem aos ataques em Rafah e que vários dos seus médicos tinham sido feridos.

Não houve comentários imediatos por parte dos militares.

Israel pôs fim ao cessar-fogo com o Hamas na semana passada, quando lançou uma vaga surpresa de ataques aéreos que mataram centenas de palestinianos em todo o território. Os Houthis retomaram os seus ataques contra Israel, apresentando-os como um ato de solidariedade para com os palestinianos, apesar dos recentes ataques dos EUA contra os rebeldes iemenitas.

Cessar-fogo em frangalhos após ataques israelitas

O cessar-fogo que entrou em vigor em janeiro pôs fim a 15 meses de combates intensos desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Vinte e cinco reféns israelitas e os corpos de outros oito foram libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinianos, as forças israelitas recuaram para uma zona tampão, permitindo que centenas de milhares de pessoas regressassem ao que restava das suas casas, e houve um aumento da ajuda humanitária.

PUBLICIDADE

No início de fevereiro, as partes deveriam ter iniciado negociações sobre a fase seguinte da trégua, em que o Hamas deveria libertar os restantes 59 reféns - 35 dos quais se pensa estarem mortos - em troca de mais prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada israelita.

Essas conversações nunca se iniciaram e Israel abandonou o acordo de cessar-fogo depois de o Hamas ter recusado as propostas apoiadas por Israel e pelos EUA para libertar mais reféns antes de quaisquer conversações sobre uma trégua duradoura.

Os militantes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e fizeram 251 reféns no ataque de 7 de outubro. A maioria dos reféns foi libertada no âmbito de acordos de cessar-fogo ou de outros acordos, enquanto as forças israelitas resgataram oito pessoas com vida e recuperaram dezenas de corpos.

A ofensiva israelita matou pelo menos 49.747 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que afirma que as mulheres e as crianças representam mais de metade dos mortos, mas não faz distinção entre combatentes e civis nos seus registos. Israel afirma ter matado cerca de 20.000 militantes, sem fornecer provas.

PUBLICIDADE

A ofensiva destruiu vastas áreas de Gaza e, no seu auge, deslocou cerca de 90% da população. No início do mês, Israel isolou o território de dois milhões de palestinianos de alimentos, combustível, medicamentos e outros fornecimentos, para pressionar o Hamas a alterar o acordo de cessar-fogo.