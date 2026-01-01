Arco do Triunfo “hackeado”: um apelo para salvar vidas nas estradas

Meia hora antes da tradicional contagem decrescente para a passagem de ano, uma multidão reuniu-se nos Campos Elísios e uma forte mensagem de prevenção foi projetada no Arco do Triunfo:"2036 - 10 anos - é a pena se conduzir embriagado ou drogado e matar alguém".

"Esta noite, vamos cuidar de nós próprios e uns dos outros", conclui esta campanha surpresa assinada por Yannick Alléno, três estrelas no Guia Michelin. O chefe de cozinha perdeu o seu filho naquilo que a justiça francesa classificou recentemente como um homicídio à beira da estrada.

Responsável pela associação que leva o nome do seu filho Antoine, morto por atropelamento em 8 de maio de 2022, aos 24 anos de idade, Yannick Alléno propôs esta campanha de "hacking" em direto para "combinar um momento de celebração universal com um ato de responsabilidade".

Num comunicado de imprensa assinado em conjunto com o presidente da Câmara de Paris, a associação Antoine Alléno apela a"uma mudança de comportamento na condução para reduzir o número de pessoas que morrem na estrada".

"Esta noite, quando alguém se prepara para se sentar ao volante depois de ter bebido, tem de pensar nas pessoas que está a pôr em risco e nas tragédias que isso pode causar", insiste o seu presidente Yannick Alléno.

Entrevistado pela Euronews, o chefe de cozinha lamentou o facto de, em França, a estrada continuar a ser a principal causa de morte entre os jovens. "Isso tem de mudar", sublinha.

Uma das noites mais mortíferas do ano

Em França continental, morrem em média nove pessoas por dia, de acordo com os dados mais recentes disponíveis para 2024.

Um relatório do Observatório Nacional Interministerial da Segurança Rodoviária (ONISR) indica que 3.193 pessoas terão morrido nas estradas em 2024 (2.465 homens e 728 mulheres), ou seja, mais 26 mortos do que em 2023 (+0,8%). Os acidentes rodoviários são a principal causa de morte entre as pessoas com menos de 30 anos.

O estudo mostra que 84% dos suspeitos, 77% das vítimas mortais e 75% dos feridos graves são homens. Um em cada quatro acidentes está relacionado com o consumo de álcool.

O ONISR estima o custo anual dos acidentes rodoviários em 100 mil milhões de euros, ou seja, 3% do PIB francês.

Para Yannick Alléno, a noite de 31 de dezembro é "uma das noites mais arriscadas do ano nas estradas, não só em França mas em todo o mundo". "É uma época de euforia coletiva, de viagens em massa, de álcool, de fadiga e de consumo de drogas", disse à Euronews. A projeção no Arco do Triunfo corresponde ao desejo da sua associação de "atuar onde a atenção colectiva é maior e onde os riscos estão presentes".

Num relatório separado sobre os acidentes na véspera de Ano Novo, o Observatoire nota que 14 pessoas morreram em 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024.

Nas manhãs de 1 de janeiro de 2022, 2023 e 2024, metade das mortes ocorreram em acidentes que envolveram pelo menos um condutor que tinha bebido acima do limite legal. "Este resultado é superior à média de 2024, que se situa em 29%", salienta o ONISR.

No mesmo período, mais de uma em cada três mortes envolveu um condutor com um teste positivo de drogas, contra 20% em 2024.

"O fim de uma injustiça"

Antoine Alléno seguiu as pisadas do pai e dedicou-se à restauração. Na noite de 8 de maio de 2022, quando regressava do trabalho, o jovem foi mortalmente atingido na sua scooter por um condutor embriagado e sem carta, que circulava a 120 km/h ao volante de um veículo roubado.

O tribunal proferiu a sua decisão em novembro de 2024: o condutor em fuga, Franky D., foi condenado a sete anos de prisão por ter causado a morte de Antoine Alléno.

Desde 9 de julho de 2025, a condução e o homicídio em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas são puníveis com uma pena de prisão até dez anos, sempre que existam várias circunstâncias agravantes. Os crimes de homicídio rodoviário e de lesão corporal rodoviária fazem agora parte do Código Penal, uma evolução há muito aguardada pelas associações de vítimas.

"Foi um verdadeiro alívio", recorda Yannick Alléno. "Esta lei foi conquistada após três anos de luta ao lado das famílias que recusavam que a morte dos seus filhos fosse classificada como 'homicídio involuntário', mesmo que os autores tivessem pegado deliberadamente no volante sem estarem aptos a conduzir".

"A lei reconhece finalmente esta realidade", afirmou.

O texto, resultado de trabalhos parlamentares multipartidários, cria novas circunstâncias agravantes, incluindo o “rodeio urbano”.

Yannick Alléno em frente ao Arco do Triunfo. Christophe Pelletier - Make It Live

Para o chef com estrela Michelin, a lei que cria esta infração autónoma é "uma ferramenta essencial para salvar vidas nas nossas estradas graças ao seu efeito preventivo". Yannick Alléno afirma que, desde a entrada em vigor da lei, a associação constatou que "as penas pronunciadas pelos tribunais refletem melhor a gravidade particular" da raiva na estrada.

Cem Alp, advogado da Ordem dos Advogados de Lyon, reconhece que se trata, antes de mais, de uma medida simbólica. "A opinião pública precisava que a gravidade dos factos fosse reconhecida", diz à Euronews, referindo-se ao impacto de outros casos de grande visibilidade em França, nomeadamente os que envolveram o comediante Pierre Palmade e o rapper Koba LaD.

No entanto, o advogado criminalista afirma que a inclusão desta nova infração não traz grandes progressos concretos, "uma vez que os comportamentos visados [...], como o excesso de velocidade ou o consumo de álcool, já eram puníveis como circunstâncias agravantes do homicídio involuntário".

"Pelo que tenho visto desde julho, o tratamento deste tipo de casos, nomeadamente pelos tribunais penais, não é, por enquanto, verdadeiramente diferente", acrescentou Alp.

"Deixar uma marca

A nova lei "é apenas um ponto de partida", garante Yannick Alléno, que chama a atenção para outro comportamento de risco que não está abrangido pelo regulamento. " Numa altura em que o consumo de óxido nitroso pelos jovens [...] é galopante em França e não só", a sua associação pede uma lista"exaustiva" de substâncias psicoactivas, cujo consumo poderia constituir uma circunstância agravante.

Uma lei só salva vidas se for conhecida, compreendida e integrada no comportamento das pessoas.

A inalação de óxido nitroso, também conhecido como "gás do riso", provoca risos e perda de controlo e pode provocar perturbações neurológicas graves.

De acordo com um relatório da Fundação VINCI Autoroutes publicado em outubro de 2025, um em cada dez jovens com menos de 35 anos já consumiu óxido nitroso à noite. Destes, um em cada dois já o fez enquanto conduzia.

O homem por detrás do acontecimento no Arco do Triunfo está convencido de que é necessário "causar impacto" para sensibilizar as pessoas. "Uma lei só salva vidas se for conhecida, compreendida e integrada no comportamento das pessoas", afirma Yannick Alléno.

Um negócio arriscado

Silivelio Hedouin é um jovem chefe de cozinha e restaurador que vive em Lyon. Descreve"uma onda de empatia em toda a profissão" após a morte de Antoine Alléno e elogia o trabalho da associação criada pelo seu pai:"Sabemos muito pouco [...] sobre as vítimas colaterais destas tragédias: os familiares".

Apesar dos riscos associados ao trabalho até tarde, o jovem de trinta anos diz que sempre teve "a sorte de viver perto do [seu] trabalho" e que sempre foi"despreocupado nesse aspeto".

O cozinheiro confessa que só alguma vez foi mais vigilante na estrada: durante um trabalho sazonal na península de Saint-Tropez, onde, segundo ele, muitos acidentes "aconteceram na Route des Plages, à saída das discotecas e dos restaurantes festivos".

"Nesse mesmo ano (2022), dois colegas sobre duas rodas morreram na estrada", recorda. O primeiro, no centro de Saint-Tropez, ficou ferido depois de um carro em contramão ter fugido do local. O segundo,"quando regressava a casa depois de um turno noturno", na estrada de Ramatuelle, foi atropelado a toda a velocidade por um condutor embriagado num SUV.

"Teve de ser transportado de helicóptero para o hospital militar de Toulon e demorou um ano a conseguir andar "corretamente", conta Silivelio Hedouin.

De acordo com o Ministério do Interior, 90.000 polícias e gendarmes foram mobilizados para as estradas francesas na véspera de Ano Novo.