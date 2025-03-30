Muçulmanos de todo o mundo celebram o fim do Ramadão

Os muçulmanos de todo o mundo estão a despedir-se do mês sagrado islâmico do Ramadão e a começar a celebrar o feriado de Eid al-Fitr.

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Da Europa à Ásia, da América a África, o Eid é saudado com alegria e entusiasmo, sendo assinalado com orações e festividades que normalmente incluem visitas familiares, reuniões, passeios e roupas novas.

Milhares de palestinianos reuniram-se no domingo no recinto da Mesquita de al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, para as orações do Eid al-Fitr.

Na Sérvia, a comunidade islâmica realizou a sua cerimónia central de Eid na mesquita árabe de Novi Pazar. A ocasião foi assinalada com orações comunitárias.

Em Lisboa, Portugal, os muçulmanos reuniram-se em espaços de oração ao ar livre. As famílias vestiram roupas novas e visitaram os seus entes queridos, misturando a tradição com festividades modernas.

Entretanto, em Meca, milhões de peregrinos e habitantes locais juntaram-se em orações coletivas na Grande Mesquita, sublinhando o coração espiritual da celebração.

Noutras partes do Médio Oriente, os sírios celebram o seu primeiro Eid al-Fitr desde o fim de mais de meio século sob a mão de ferro da família Assad.

Tal como o Ramadão, o calendário dos meses e feriados muçulmanos depende geralmente do ciclo lunar, especialmente do avistamento do crescente lunar a seguir à lua nova.

Em muitas partes do mundo, equipas dedicadas de observadores da lua varrem o céu com telescópios e binóculos, na esperança de vislumbrar a esquiva lua crescente.

Nem todas as comunidades muçulmanas podem festejar com alegria

Para alguns muçulmanos, o Eid deste ano ocorre no meio de mudanças significativas nas suas comunidades.

Em Gaza, este será o segundo Eid al-Fitr desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Os palestinianos tiveram poucos motivos para festejar no domingo, quando começaram a assinalar o feriado muçulmano, normalmente festivo, com a rápida diminuição das reservas alimentares e sem fim à vista para o conflito.

Os ataques israelitas durante a noite de domingo mataram pelo menos 19 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades sanitárias.

Israel pôs fim ao cessar-fogo com o Hamas em Gaza, lançando uma vaga de ataques surpresa que matou centenas de pessoas. As entregas de alimentos, combustível, medicamentos e outros fornecimentos a Gaza também foram interrompidas.

“É o Eid da tristeza”, disse Adel al-Shaer depois de assistir às orações ao ar livre na cidade central de Deir al-Balah. “Perdemos os nossos entes queridos, os nossos filhos, as nossas vidas e o nosso futuro. Perdemos os nossos estudantes, as nossas escolas e as nossas instituições. Perdemos tudo”.

Nos Estados Unidos, vários apoiantes de causas palestinianas com ligações a universidades americanas foram detidos no âmbito da repressão da administração Trump contra os imigrantes.