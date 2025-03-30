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Muçulmanos de todo o mundo celebram o fim do Ramadão

Celebração do Ramadão
Celebração do Ramadão Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Sertac Aktan com AP
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Os muçulmanos de todo o mundo celebram o Eid al-Fitr com orações e alegria. Em Gaza, os palestinianos enfrentam dificuldades devido aos ataques aéreos israelitas que prosseguiram este domingo.

Os muçulmanos de todo o mundo estão a despedir-se do mês sagrado islâmico do Ramadão e a começar a celebrar o feriado de Eid al-Fitr.

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Da Europa à Ásia, da América a África, o Eid é saudado com alegria e entusiasmo, sendo assinalado com orações e festividades que normalmente incluem visitas familiares, reuniões, passeios e roupas novas.

Milhares de palestinianos reuniram-se no domingo no recinto da Mesquita de al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, para as orações do Eid al-Fitr.

Na Sérvia, a comunidade islâmica realizou a sua cerimónia central de Eid na mesquita árabe de Novi Pazar. A ocasião foi assinalada com orações comunitárias.

Em Lisboa, Portugal, os muçulmanos reuniram-se em espaços de oração ao ar livre. As famílias vestiram roupas novas e visitaram os seus entes queridos, misturando a tradição com festividades modernas.

Entretanto, em Meca, milhões de peregrinos e habitantes locais juntaram-se em orações coletivas na Grande Mesquita, sublinhando o coração espiritual da celebração.

Noutras partes do Médio Oriente, os sírios celebram o seu primeiro Eid al-Fitr desde o fim de mais de meio século sob a mão de ferro da família Assad.

Tal como o Ramadão, o calendário dos meses e feriados muçulmanos depende geralmente do ciclo lunar, especialmente do avistamento do crescente lunar a seguir à lua nova.

Em muitas partes do mundo, equipas dedicadas de observadores da lua varrem o céu com telescópios e binóculos, na esperança de vislumbrar a esquiva lua crescente.

Nem todas as comunidades muçulmanas podem festejar com alegria

Para alguns muçulmanos, o Eid deste ano ocorre no meio de mudanças significativas nas suas comunidades.

Em Gaza, este será o segundo Eid al-Fitr desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Os palestinianos tiveram poucos motivos para festejar no domingo, quando começaram a assinalar o feriado muçulmano, normalmente festivo, com a rápida diminuição das reservas alimentares e sem fim à vista para o conflito.

Os ataques israelitas durante a noite de domingo mataram pelo menos 19 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades sanitárias.

Israel pôs fim ao cessar-fogo com o Hamas em Gaza, lançando uma vaga de ataques surpresa que matou centenas de pessoas. As entregas de alimentos, combustível, medicamentos e outros fornecimentos a Gaza também foram interrompidas.

“É o Eid da tristeza”, disse Adel al-Shaer depois de assistir às orações ao ar livre na cidade central de Deir al-Balah. “Perdemos os nossos entes queridos, os nossos filhos, as nossas vidas e o nosso futuro. Perdemos os nossos estudantes, as nossas escolas e as nossas instituições. Perdemos tudo”.

Nos Estados Unidos, vários apoiantes de causas palestinianas com ligações a universidades americanas foram detidos no âmbito da repressão da administração Trump contra os imigrantes.

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