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Mike Pence: Trump está pronto para atacar o Irão se necessário

Ex-Vice-Presidente Mike Pence
Ex-Vice-Presidente Mike Pence Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De یورونیوز فارسی
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O ex-vice-presidente Mike Pence diz que Donald Trump está pronto para usar ataques militares contra o Irão se necessário.

O presidente norte-americano, Donald Trump, deu dois meses ao Irão para vir à mesa negociar um novo acordo em vez de um JCPOA. O acordo que Trump retirou em 2018 e impôs sanções severas contra o Irão. O presidente dos EUA Avisou que não hesitará em tomar medidas militares se essas conversações não chegarem a um fim.

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Em resposta a estas ameaças, o líder iraniano Ali Khamenei sublinhou que “não dá uma grande probabilidade” de que sejam tomadas medidas de fora contra o Irão, referindo-se ao que chamou de “ameaças de fazer o mal dentro do Irão” de outros países.

Agora que falta apenas um mês para o fim desse prazo, a questão é quão sério é Trump na sua ameaça?

Numa conversa no programa “Rosenberg Report”, Pence disse, em resposta a uma pergunta sobre se Trump está realmente preparado para usar a força militar, “Parece que estamos a aproximar-nos deste ponto”.

“Acho que Trump acredita que a paz vem do caminho do poder”, afirmou. Embora saiba bem, ele é um presidente que quer o fim das guerras e quer retirar as tropas americanas de diferentes partes do mundo... Mas o povo americano pode ficar tranquilo, e os nossos inimigos na região precisam saber que Trump tomará as medidas necessárias para defender os nossos aliados mais próximos”, afirmou.

Ao explicar o histórico de desempenho da administração Trump durante o seu primeiro mandato presidencial, Pence referiu-se a um ataque de drones norte-americano em janeiro de 2020 que levou à morte de Qassim Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, perto do aeroporto de Bagdade. Uma operação que, no seu tempo, elevou fortemente as tensões entre Teerão e Washington.

Donald Trump apelou à retoma das conversações depois de regressar à Casa Branca, com repetidos convites de autoridades iranianas. Ao mesmo tempo, ativou uma política de “pressão máxima” e afirmou o seu objetivo de levar as exportações de petróleo do Irão a zero, um movimento que tem sido recebido com uma forte reação de Teerão.

Apesar das discordâncias anteriores, incluindo observações do líder iraniano Ali Khamenei, que classificou as negociações com a administração Trump de “indignas”, as autoridades iranianas declararam recentemente a sua disponibilidade para conversações indiretas com a América.

Depois de Donald Trump ter enviado uma carta ao líder iraniano, cujo texto integral não foi divulgado, o Irão enviou uma resposta à carta do presidente norte-americano via Omã.

Trump está à procura de acordo ou ataque?

“Trump está realmente à procura de um acordo ou está apenas a dar ao Irão a oportunidade de pular o caminho da diplomacia para estabelecer as bases para uma ação militar?”, perguntou o anfitrião Joel Rosenberg.

“Conheço Trump muito bem. Durante a sua primeira presidência, vi que ele nunca procrastinou sobre o uso da força, mas fê-lo sempre como último recurso", respondeu o ex-vice-presidente republicano.

"Acredito sinceramente que agora é o momento em que devemos dizer inequivocamente aos aiatolás e mulás de Teerão que a América, Israel e o mundo livre nunca permitirão que o Irão alcance uma arma nuclear. O facto de o presidente ter declarado a sua disponibilidade para um diálogo com o presidente iraniano não deve diminuir nem um pito da determinação americana a este respeito", acrescentou.

“Os Estados Unidos tomarão medidas ao lado de Israel se necessário”, disse Pence.

“O isolamento económico e político que infligimos ao Irão durante a nossa era, e a queda do governo de Assad na Síria, mostram que deve continuar no mesmo caminho”, acrescentou no final.

À medida que as tensões entre o Irão e os Estados Unidos continuam a aumentar, algumas fontes conhecedoras próximas do Departamento de Defesa dos EUA anunciaram ontem que os sistemas de defesa antimísseis Patriot estão a ser transferidos da Coreia do Sul para o Médio Oriente. A decisão foi tomada na sequência de preocupações com a possibilidade de um ataque iraniano retaliatório.

Disseram que a medida pretendia reforçar as defesas contra qualquer ameaça potencial do Irão e é um sinal da prontidão dos Estados Unidos para lidar com cenários imprevistos na região.

Também nos últimos dias, os EUA despacharam mais aviões de guerra para a região.

Ao mesmo tempo, o presidente iraniano, Masoud Pezharkian, disse numa conversa telefónica com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman que Teerão “não tem cabeça para a guerra” com nenhum país, mas que também não terá “nenhuma hesitação” em defender-se.

Afirmando que “o Irão nunca procurou a guerra e o conflito”, Peshekian sublinhou que o uso não pacífico da energia nuclear “não tem absolutamente nenhum lugar” na doutrina de segurança e defesa do seu país.

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