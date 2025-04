PUBLICIDADE

A polícia indiana prendeu um turista norte-americano de 24 anos por alegadamente ter viajado para uma ilha fora dos limites do Oceano Índico e ter tentado estabelecer contacto com uma tribo isolada conhecida por atacar intrusos.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, um YouTuber do Arizona, foi detido na semana passada depois de ter feito uma viagem de barco, a 29 de março, para o território restrito da Ilha Sentinela do Norte, na esperança de conhecer pessoas da reclusa tribo Sentinela, segundo a polícia.

Segundo a polícia, Polyakov levou uma lata de Diet Coke e um coco como oferta à tribo, assobiou para chamar a sua atenção, gravou um vídeo e recolheu amostras de areia antes de regressar de barco a Port Blair, a capital das Ilhas Andaman e Nicobar.

Polyakov foi detido depois de os pescadores locais o terem avistado a regressar a Port Blair e informado as autoridades.

A polícia declarou que "as ações de Polyakov constituíam uma séria ameaça à segurança e ao bem-estar do povo das ilhas Sentinelas, cujo contacto com estranhos é estritamente proibido por lei para proteger o seu modo de vida indígena".

Polyakov está a ser acusado de violar uma lei que protege as tribos isoladas e deverá comparecer em tribunal a 17 de abril.

Se for condenado, pode ser aplicada a uma pena de prisão até cinco anos e a uma multa.

O Departamento de Estado dos EUA afirmou num comunicado que está "ciente das informações sobre a detenção de um cidadão dos EUA na Índia", mas não fez mais comentários devido a questões de privacidade.

'Imprudente e idiota'

Os visitantes estão proibidos de viajar a menos de cinco quilómetros da Ilha Sentinela do Norte, cuja população tem estado isolada do resto do mundo há milhares de anos.

Em 2018, um missionário norte-americano que desembarcou ilegalmente na praia foi morto por ilhéus que alegadamente o atingiram com flechas e depois enterraram o seu corpo na praia. Em 2006, os Sentinelenses mataram dois pescadores que tinham acidentalmente desembarcado na costa.

Os funcionários indianos limitaram os contactos a raros encontros para "oferecer presentes", em que pequenas equipas de funcionários e cientistas deixam cocos e bananas aos ilhéus.

Os navios indianos também monitorizam as águas à volta da ilha, tentando assegurar que os forasteiros não se aproximam dos Sentinelenses, que já deixaram claro várias vezes que querem ser deixados em paz.

Vista da ilha Sentinela do Norte, 28 de dezembro de 2004 INDIAN COAST GUARD/AP

A polícia disse que Polyakov tinha efetuado uma pesquisa detalhada sobre as condições do mar, as marés e a acessibilidade à ilha antes de iniciar a sua viagem.

"Planeou meticulosamente, durante vários dias, visitar a ilha e estabelecer contacto com a tribo Sentinela", afirmou o oficial superior da polícia Hargobinder Singh Dhaliwal.

Uma investigação inicial revelou que Polyakov tinha feito duas tentativas anteriores, em outubro do ano passado e em janeiro, para visitar as ilhas, incluindo num caiaque insuflável.

A Survival International, um grupo que protege os direitos dos povos indígenas, afirmou que a tentativa de contacto de Polyakov com a tribo foi "imprudente e idiota".

"As ações desta pessoa não só puseram em perigo a sua própria vida, como puseram em risco a vida de toda a tribo Sentinelense", afirmou a diretora do grupo, Caroline Pearce, num comunicado.