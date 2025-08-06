"Os países que criticam a Índia estão eles próprios envolvidos no comércio com a Rússia", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia numa declaração na segunda-feira à noite, acrescentando que "é injustificado visar apenas a Índia".

Referiu que a União Europeia realizou comércio com a Rússia no valor de 67,5 mil milhões de euros (78,02 mil milhões de dólares) em 2024, incluindo importações recorde de GNL (gás natural liquefeito) de 16,5 milhões de toneladas métricas.

De acordo com o comunicado, que não esclarece a fonte da informação, os EUA continuaram, por sua vez, a importar hexafluoreto de urânio russo para utilização no setor de energia nuclear, juntamente com paládio, fertilizantes e produtos químicos.

Escalada comercial súbita

Esta escalada segue-se às ameaças diretas feitas por Trump a 31 de julho, anunciando tarifas de 25% sobre os produtos indianos exportados para o seu país, ao mesmo tempo que ameaçava com sanções não especificadas contra as compras de petróleo russo pela Índia, no que os observadores descreveram como uma escalada repentina nas relações entre Washington e Nova Deli.

A Índia, um dos maiores importadores de petróleo russo, importou cerca de 1,75 milhões de barris entre janeiro e junho de 2025, diariamente, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em julho, a UE impôs sanções à empresa indiana Nayara Energy, uma importante refinaria na qual a russa Rosneft detém uma participação maioritária. Nova Deli afirmou que não reconhece as "sanções unilaterais" impostas pela UE.

A resposta de Nova Deli

Tanto o Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, como o principal partido da oposição, o Partido do Congresso, condenaram as críticas contínuas dos EUA. "As observações insultuosas de Trump ferem a dignidade dos indianos", afirmou o deputado do Partido do Congresso Manish Tiwari, acrescentando: "É hora de pôr fim a este bullying e intimidação incessantes."

O vice-presidente do BJP, Baijayant Jai Panda, lembrou uma famosa citação de Henry Kissinger na plataforma X: "Ser inimigo dos Estados Unidos pode ser perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos é mortal."

Pressões económicas crescentes

Especialistas em comércio acreditam que as tarifas americanas que estão por vir podem causar danos significativos à economia indiana. Ajay Srivastava, da Global Trade Research Initiative, em Nova Deli, indicou esperar que as exportações da Índia para os EUA caiam 30% no atual ano fiscal, de 86,5 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2025 para 60,6 mil milhões de dólares.

A tensão comercial refletiu-se diretamente nos mercados, com os índices bolsistas indianos a descerem drasticamente após as últimas ameaças de Trump.