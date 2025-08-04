Índia e Filipinas lançam primeiro exercício naval conjunto no disputado Mar do Sul da China

A Índia e as Filipinas realizaram, pela primeira vez, exercícios navais conjuntos no Mar da China Meridional - um destacamento militar de alto nível suscetível de provocar Pequim, que reivindica a posse das águas contestadas.

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O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas filipinas, general Romeo Brawner, disse na segunda-feira que os exercícios - que começaram no domingo - tinham sido bem sucedidos até à data.

Quando questionado sobre se as forças chinesas reagiram, Brawner disse: "Não registámos qualquer incidente desagradável, mas continuamos a ser vigiados. Já estávamos à espera disso".

Os navios da marinha e da guarda costeira chinesas mantiveram-se à distância em anteriores patrulhas conjuntas com outras marinhas estrangeiras, afirmaram os militares filipinos.

Pequim tem disputas territoriais separadas com a Índia e as Filipinas, e uma rivalidade regional de longa data com Nova Deli.

A China reivindicou praticamente todo o Mar da China Meridional, uma importante rota de comércio global no Oceano Pacífico Ocidental que faz fronteira com o continente do Sudeste Asiático. A Malásia, o Brunei e Taiwan também reivindicam partes das águas, disputas que deram origem a tensos confrontos.

No passado, as Filipinas organizaram patrulhas com marinhas estrangeiras, como as dos EUA, Japão, Austrália, Nova Zelândia e França, para promover a livre navegação nas águas e reforçar a dissuasão contra a China.

Tripulação desembarca do navio da Marinha indiana, o contratorpedeiro INS Delhi, que está atracado no porto de Manila, nas Filipinas, na sexta-feira, 1 de agosto de 2025. AP

Permitiu também que jornalistas se juntassem às patrulhas marítimas e aéreas territoriais para testemunharem as ações cada vez mais agressivas de Pequim.

Na semana passada, o Ministério da Defesa Nacional da China apelidou as Filipinas de país "desordeiro" e afirmou que Manila se aliou estrategicamente a potências estrangeiras para criar problemas naquilo que a China afirma serem as suas águas territoriais.

"A China nunca vacila na sua determinação e vontade de salvaguardar a soberania territorial nacional e os direitos e interesses marítimos e tomará medidas resolutas contra quaisquer provocações do lado filipino", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Zhang Xiaogang, numa conferência de imprensa.

Brawner defendeu os exercícios conjuntos com a Índia, argumentando que Manila precisava de "estabelecer parcerias com nações que pensam da mesma forma".

"É isso que estamos a fazer com a Índia", disse, acrescentando que o país do sudeste asiático "tem de ser reforçado através da modernização".

As Filipinas e a Índia têm um "compromisso comum com a segurança marítima, a estabilidade regional e uma ordem internacional baseada em regras numa das regiões geopoliticamente mais sensíveis do mundo".

Os exercícios ocorrem antes de uma visita de Estado de cinco dias do presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, à Índia. Marcos e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deverão manter conversações para promover a defesa, o comércio, o investimento, a agricultura, o turismo e os produtos farmacêuticos.