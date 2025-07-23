Embaixador na "Westarctica"? Polícia indiana prende homem por fraude com falsa embaixada

A polícia indiana deteve um homem acusado de gerir uma falsa embaixada a partir de uma casa alugada perto da capital, Nova Deli. As autoridades do país recuperaram carros com matrículas diplomáticas falsas.

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O suspeito, Harshvardhan Jain, fazia-se passar por embaixador e enganava as pessoas, prometendo-lhes trabalho no estrangeiro, segundo explicou Sushil Ghule, um polícia sénior da força de intervenção especial do Estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

De acordo com as autoridades, o homem de 47 anos dizia ter atuado como conselheiro ou embaixador em locais inventados como "Seborga" ou "Westarctica".

A polícia recuperou quatro carros com matrículas diplomáticas falsas e cerca de 4,5 milhões de rupias indianas (44 400 euros) e outras divisas estrangeiras em dinheiro nas instalações alugadas por Jain.

Encontraram também várias fotografias falsificadas que mostram Jain com líderes mundiais e selos falsos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia e de quase três dezenas de países.

Segundo a polícia, Jain é suspeito de branqueamento de capitais através de empresas de fachada no estrangeiro e é igualmente acusado de falsificação, usurpação de identidade e posse de documentos falsos.

Nem Jain nem o seu advogado comentaram a detenção.