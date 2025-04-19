Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump admite abandonar conversações sobre a Ucrânia

O Presidente Donald Trump chega à cerimónia de tomada de posse do Dr. Mehmet Oz como Administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, sexta-feira, 18 de abril de 2025
O Presidente Donald Trump chega à cerimónia de tomada de posse do Dr. Mehmet Oz como Administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, sexta-feira, 18 de abril de 2025 Direitos de autor  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Malek Fouda com AP
Publicado a Últimas notícias
Washington pondera abandonar os esforços de cessar-fogo enquanto Trump diz que as negociações entre os beligerantes Rússia e Ucrânia estão "a chegar a um ponto crítico".

Donald Trump diz que as negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia estão "a chegar a um impasse", mas insiste que nenhuma das partes o está a "enganar" nos seus esforços para pôr fim à guerra que dura há mais de três anos.

Os comentários foram feitos depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter avisado que os EUA poderiam "deixar de tentar" garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia se não houvesse progressos nos próximos dias, depois de meses de esforços que não conseguiram pôr fim aos combates.

"O Marco tem razão quando diz que estamos a tentar - queremos ver isto acabar. Pense nisso, todos os dias, muitas pessoas estão a ser mortas enquanto falamos, enquanto eles brincam", disse Trump.

O 47º presidente dos EUA sublinhou que é do interesse de ambas as partes - Rússia e Ucrânia - cooperar com os esforços da sua administração antes que seja demasiado tarde e Washington se concentre noutros assuntos.

"Se, por alguma razão, uma das duas partes dificultar as coisas, diremos apenas que são tolos, que são idiotas, que são pessoas horríveis e que não vamos fazer nada. Mas esperemos que não tenhamos de o fazer", acrescentou Trump.

Os repórteres presentes no briefing na Casa Branca questionaram Trump sobre o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que há algum tempo é acusado pela Ucrânia de ser o único a empatar as negociações e de não querer seriamente a paz: "Espero que não. Vou informar-vos em breve, se for o caso, mas espero que não", disse Trump.

Trump recusou-se a comprometer-se definitivamente com Washington se nenhuma das partes estiver disposta a fazer concessões para chegar a um acordo. Em resposta aos jornalistas na Sala Oval, Trump partilhou: "Não quero dizer isso, mas queremos ver isto acabar. Queremos que acabe, sim".

O presidente dos EUA diz que há uma grande chance de Washington ter sucesso em seus esforços para mediar um acordo para acabar com a "guerra esmagadora". A guerra começou em fevereiro de 2022, depois de a Rússia ter lançado uma invasão em grande escala na Ucrânia.

"Vamos ver se conseguimos chegar a bom porto. Acho que temos uma boa chance de fazer isso, e o auge aproxima-se", disse Trump.

O presidente norte-americano foi também questionado sobre se Washington continuará a apoiar militar e financeiramente a Ucrânia no caso de não ser possível chegar a um acordo para acabar com a guerra. Trump recusou-se a elaborar planos futuros ou contingências, optando por se manter otimista: "Não vou dizer isso, porque acho que vamos conseguir", declarou.

