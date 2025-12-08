Donald Trump afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, não está disposto a assinar uma proposta de paz elaborada pelos EUA com o objetivo de pôr fim à guerra com a Rússia.

Trump criticou Zelenskyy depois de os negociadores norte-americanos e ucranianos terem concluído três dias de conversações no sábado, com o objetivo de tentar reduzir as diferenças em relação à proposta da administração norte-americana.

Numa troca de impressões com os jornalistas no domingo à noite, Trump sugeriu que o líder ucraniano está a impedir que as conversações avancem.

"Estou um pouco desapontado por o presidente Zelenskyy ainda não ter lido a proposta, isso foi há algumas horas. O seu povo adorou, mas ele não”, afirmou Trump numa conversa com jornalistas antes de participar na cerimónia do Kennedy Center Honors. "A Rússia está, creio eu, de acordo com isso, mas não tenho a certeza se Zelenskyy está. O seu povo adora, mas ele não está pronto", acrescentou.

É certo que o presidente russo Vladimir Putin não expressou publicamente a sua aprovação do plano da Casa Branca. De facto, na semana passada, Putin afirmou que alguns aspetos da proposta de Trump eram impraticáveis, apesar de o projeto original favorecer fortemente Moscovo.

Trump tem mantido uma relação instável com Zelenskyy desde que assumiu o segundo mandato na Casa Branca, insistindo que a guerra era um desperdício do dinheiro dos contribuintes americanos. Trump também tem instado repetidamente os ucranianos a cederem território à Rússia para pôr fim a um conflito que já dura quase quatro anos e que, segundo ele, custou muitas vidas.

Zelenskyy disse no sábado que teve uma “conversa telefónica substancial” com os funcionários americanos envolvidos nas negociações com uma delegação ucraniana na Flórida. Disse ter recebido informações atualizadas por telefone dos funcionários americanos e ucranianos presentes nas negociações.

"A Ucrânia está determinada a continuar a trabalhar de boa fé com o lado americano para alcançar genuinamente a paz", escreveu Zelenskyy nas redes sociais.

As críticas de Trump a Zelenskyy surgiram no momento em que a Rússia saudou, no domingo, a nova estratégia de segurança nacional da administração Trump, em comentários do porta-voz do Kremlin publicados pela agência de notícias russa Tass.

Dmitry Peskov afirmou que o documento estratégico atualizado, que define os principais interesses da administração em matéria de política externa, está em grande parte em conformidade com a visão de Moscovo.

“Há declarações contra o confronto e a favor do diálogo e da construção de boas relações”, disse ele, acrescentando que a Rússia espera que isso leve a “uma cooperação mais construtiva com Washington sobre a resolução da questão ucraniana”.

O documento divulgado na sexta-feira pela Casa Branca afirma que os EUA querem melhorar as suas relações com a Rússia, depois de anos em que Moscovo foi tratada como um pária global e que o fim da guerra é um interesse fundamental dos EUA para “restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia”.

Durante o Fórum Nacional de Defesa Reagan, no sábado, o enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, afirmou que os esforços para acabar com a guerra estavam nos “últimos 10 metros”.

Segundo Kellogg, um acordo depende das duas questões pendentes: "o terreno, principalmente o Donbass", e a central nuclear de Zaporíjia.

A Rússia controla a maior parte do Donbass, nome dado às regiões de Donetsk e da vizinha Luhansk, que, juntamente com duas regiões do sul, anexou ilegalmente há três anos. A central nuclear de Zaporíjia situa-se numa zona que está sob controlo russo desde o início da invasão da Ucrânia por Moscovo e não está em funcionamento. A central precisa de energia fiável para arrefecer os seus seis reatores desligados e o combustível usado, a fim de evitar quaisquer incidentes nucleares catastróficos.

Kellogg, que deverá deixar o seu cargo em janeiro, não esteve presente nas conversações na Florida.

Por outro lado, os dirigentes do Reino Unido, de França e da Alemanha participarão numa reunião com Zelenskyy em Londres, na segunda-feira.

No final dos três dias de negociações, os ataques russos com mísseis, drones e bombardeamentos durante a noite e no domingo mataram pelo menos quatro pessoas na Ucrânia.

Um homem foi morto num ataque com drones na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, na noite de sábado, segundo autoridades locais, enquanto um ataque combinado com mísseis e drones contra infraestruturas na cidade central de Kremenchuk causou cortes de energia e água. Kremenchuk abriga uma das maiores refinarias de petróleo da Ucrânia e é um centro industrial.

Kiev e os seus aliados ocidentais afirmam que a Rússia está a tentar paralisar a rede elétrica ucraniana e a negar aos civis o acesso ao calor, à luz e à água corrente pelo quarto inverno consecutivo, naquilo a que os funcionários ucranianos chamam "armar" o frio.

Três pessoas foram mortas e 10 outras ficaram feridas no domingo em bombardeamentos das tropas russas na região ucraniana de Kharkiv, de acordo com o gabinete do procurador regional.