Morte do Papa: como e quando se realizam as cerimónias fúnebres

O Papa Francisco terá funerais diferentes dos seus antecessores, por sua própria vontade. Em 2024, decidiu simplificar o cerimonial, nomeadamente no que diz respeito à tradição secular da ostensão do corpo do Pontífice.

Em várias entrevistas, Jorge Mario Bergoglio tinha antecipado a sua intenção de ser enterrado “com dignidade, mas como qualquer cristão”. Daí a decisão de não mostrar aos fiéis o corpo num catafalco, mas dentro do caixão aberto, e de eliminar a etapa intermédia de uma câmara funerária no Palácio Apostólico do Vaticano para o último adeus das autoridades eclesiásticas e civis.

As últimas imagens destes ritos continuarão, portanto, a ser as de 2023, para a morte do Papa emérito Bento XVI, ocorrida dez anos após a sua resignação, e as de 2005, para o funeral de João Paulo II.

O novo ritual desejado por Francisco

O Papa argentino, que veio "quase do fim do mundo", reuniu antigas e novas regras sobre o funeral do Papa no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, aprovado por Bergoglio a 29 de abril de 2024.

A edição de 1969 da ordem já tinha sido completada por atos posteriores que introduziram alterações nos ritos fúnebres de Paulo VI e João Paulo I, em 1978, e nos de João Paulo II e Bento XVI, neste último caso para permitir uma maior participação dos fiéis.

Esta liturgia, embora renovada, continua a ditar o procedimento pelo qual a Igreja confia a Deus o Bispo de Roma e, ao mesmo tempo, preserva a ordem necessária para passar incólume pela transição de poderes.

O que acontece após a morte do Papa

A morte do Papa é constatada pelas autoridades do Vaticano na sua capela privada. Depois de uma primeira cerimónia restrita, o Cardeal Camerlengo, atualmente o irlandês Kevin Joseph Farrell, redige a certidão de óbito, anexando o relatório médico.

Em seguida, o Camerlengo toma a custódia dos documentos privados do Pontífice e lacra a sua residência, que no caso de Francisco era uma parte do segundo andar da Casa Santa Marta, os aposentos dos hóspedes da Cidade do Vaticano, e não os tradicionais apartamentos papais.

Quanto à preparação do corpo para o enterro, até Leão XIII, em 1903, o Papa era embalsamado e isso incluía a remoção dos órgãos internos, que ainda são preservados para cerca de vinte Pontífices na Igreja dos Santos Vicente e Anastácio, na Piazza di Trevi, em frente à fonte com o mesmo nome, em Roma.

Desde João Paulo II, porém, foi introduzida a tanatopraxia, uma técnica de conservação que impede o cadáver de se decompor durante vários dias.

O corpo é então vestido de vermelho, o rosto coberto com um véu de seda branca por um possível familiar do Papa, e colocado num caixão de zinco dentro de um caixão de madeira. No interior são colocados a mitra, o pálio, sacos contendo as moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado e uma escritura que descreve sucintamente este último.

O caixão é finalmente transportado da residência papal diretamente para a Basílica de São Pedro, como desejado por Bergoglio, para ser exibido aos fiéis e para a missa fúnebre. No passado, havia três caixões: um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho ou outra madeira.

Quando e onde será sepultado o Papa Francisco

O rito fúnebre realiza-se normalmente pelo menos três dias após a morte, devido ao período de exibição pública. A data e a hora em que o corpo de Francisco será levado para a Basílica de São Pedro serão decididas pelo Colégio dos Cardeais.

A partir de Paulo VI, as cerimónias fúnebres tiveram lugar no parvis da basílica, com a presença de centenas de milhares de pessoas na praça. No dia 8 de abril de 2005, por ocasião das exéquias de João Paulo II, estiveram presentes cerca de 200 chefes de Estado e de governo.

A celebração da missa é da responsabilidade do decano do Colégio dos Cardeais, até à data Giovan Battista Re, de mais de 90 anos, que em 2023, dado o caráter extraordinário da situação, oficiou o funeral do Papa Ratzinger juntamente com Francisco.

A terceira fase do enterro é a inumação, que pode ter lugar num local diferente de São Pedro, como formalizado por Francisco nas suas últimas disposições.

Se Joseph Ratzinger repousa, segundo a tradição, nas Grutas do Vaticano e Karol Wojtyła no piso superior da basílica, após a sua canonização em 2014, o Papa Francisco escolheu a basílica romana de Santa Maria Maggiore.

Bergoglio costumava rezar, de facto, na igreja Esquilina, em frente a um ícone bizantino de Nossa Senhora, a Salus Populi Romani.A sepultura de um pontífice fora do Vaticano não é, no entanto, uma novidade.

Entre os que tomaram essa decisão, contam-se Gregório VII (Catedral de Salerno), Celestino V (Basílica de Santa Maria di Collemaggio in L'Aquila) e, em Roma, Alexandre VI (Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli), Bento XIII (Santa Maria sopra Minerva), Clemente XIV (Igreja dos Santos Doze Apóstolos), Pio IX (San Lorenzo fuori le mura) e Leão XIII (San Giovanni in Laterano).