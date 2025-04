De Euronews

O grupo parlamentar dos Verdes de Berlim, perante uma moção, pede a abolição da chamada Lei da Neutralidade. Esta lei proíbe o uso de símbolos religiosos visíveis nos setores da função pública, que se aplica aos professores, polícias e funcionários judiciais, entre outros.

A lei já foi discutida várias vezes em tribunal. Desde então, têm-se registado repetidas queixas, em especial no que se refere ao uso de lenços de cabeça por funcionários públicos muçulmanos.

Acórdão histórico: proibição do véu islâmico só é admissível em casos de perigo concreto

Em 2015, o Tribunal Constitucional Federal emitiu um acórdão histórico: a proibição geral do uso do véu islâmico não é compatível com a Lei Fundamental. Esta proibição restringiria de forma desproporcionada os direitos fundamentais. Só se um lenço de cabeça representar uma "ameaça à paz escolar ou à neutralidade do Estado" é que tal proibição pode ser justificada, segundo o acórdão, que se refere a um caso na Renânia do Norte-Vestefália.

A administração da educação de Berlim só cedeu em 2023, anos após o acórdão. O Estado de Berlim já teve de pagar uma indemnização a uma professora muçulmana, em 2018, por não ter sido contratada devido ao seu lenço na cabeça. Recebeu cerca de 5 mil euros de indemnização ao abrigo da Lei Geral da Igualdade de Tratamento. O Tribunal Federal do Trabalho considerou que se tratava de uma discriminação com base na religião.

Em consequência, a administração do Senado de Berlim informou todas as escolas, através de uma carta, que, no futuro, deixariam de aplicar a "anterior aplicação literal da Lei da Neutralidade" e seguiriam o princípio de perigo do Tribunal Constitucional Federal. No entanto, ainda não foi claramente definido o que constitui uma ameaça à "paz escolar".

O atual acordo de coligação, que ainda tem de ser aprovado entre a CDU e o SPD, prevê que a Lei da Neutralidade seja adaptada "de forma judicial à atual jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal".

Verdes exigem que polícias possam usar véu islâmico

O grupo parlamentar dos Verdes de Berlim argumenta que a lei da neutralidade "dificulta o acesso das mulheres que decidiram usar um lenço na cabeça a profissões na função pública - e, em alguns casos, torna-o impossível".

"Mulheres altamente qualificadas não podem exercer a sua profissão porque usam um véu islâmico. Isso é um problema", afirmou Tuba Bozkurt, do Partido Verde, ao jornal Tagesspiegel. Trata-se de uma "proibição profissional de facto" que não faz justiça à escassez de trabalhadores e mão de obra qualificados.

Bozkurt, porta-voz para a antidiscriminação, sublinhou que a comunidade só pode ser criada se for dada igual importância a todos os setores da sociedade. "A manutenção da lei da neutralidade é contrária a uma sociedade liberal e diversificada", afirma a moção.

A iniciativa destina-se a permitir que as mulheres trabalhem como "funcionárias públicas na administração da justiça, no sistema prisional e na polícia", mesmo que usem um véu islâmico.

Primeiro caso perante o Tribunal Constitucional Federal em 2003

A Lei da Neutralidade baseia-se num acórdão do Tribunal Constitucional Federal de 2003, quando Fereshta Ludin quis trabalhar como professora numa cidade no Estado de Baden-Württemberg depois de concluir os seus estudos. Foi proibida de exercer a sua profissão devido ao seu véu islâmico.

O Tribunal Constitucional Federal considerou que a decisão da autoridade competente e os acórdãos dos tribunais violavam os direitos fundamentais da professora, nomeadamente a sua liberdade religiosa e o direito à igualdade de acesso a cargos públicos.

Além disso, na altura, não existia qualquer base jurídica para essa proibição em Baden-Württemberg. O tribunal esclareceu que é inconstitucional recusar a uma mulher muçulmana um lugar de professora pelo facto de usar um véu islâmico, se nenhuma lei proibir o uso de símbolos religiosos.

No entanto, o tribunal confirmou que o uso de um lenço na cabeça pode entrar em conflito com a neutralidade do Estado. Cabe, porém, a cada um dos Estados federados decidir se os professores nas escolas podem usar - as questões de educação são da competência dos Estados federados.

Por isso, Berlim e sete outros estados federais apresentaram a Lei da Neutralidade.