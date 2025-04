Esfaqueamento em Nantes: Bayrou apela a controlos mais apertados nas escolas

PUBLICIDADE

O chefe do governo francês, François Bayrou, apela a um controlo mais rigoroso nas escolas e nas suas imediações, depois de, na quinta-feira, um ataque com faca na escola secundária de Notre-Dame-de-Toutes-Aides, em Nantes, ter custado a vida a uma jovem de 15 anos e ferido outras três pessoas, uma delas com gravidade.

Denunciando a "violência endémica" que afeta "alguns dos nossos jovens", o primeiro-ministro francês anunciou a crianção de um grupo de trabalho "esta semana" para abordar a questão do porte de facas nas escolas francesas.

François Bayrou espera que lhe sejam apresentadas "propostas concretas em termos de prevenção, regulamentação e repressão dentro de quatro semanas", relativamente à violência cometida por menores.

"As escolas devem ser lugares sagrados. As facas e as armas brancas perigosas devem ser proibidas e perseguidas", acrescentou.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, que esteve presente no local na quinta-feira à noite, apelou a controlos mais apertados e a um ataque ao "empobrecimento da sociedade".

"Nunca poderemos colocar um polícia atrás de cada aluno. Para além das medidas que podem ser tomadas, há também uma sociedade a reconstruir, marcos a reconstruir, hierarquias a reconstruir", declarou.

Enquanto se aguardam os resultados do inquérito, e à medida que se multiplicam as reacções das personalidades políticas de todos os quadrantes, a presidente socialista da Câmara Municipal de Nantes, Johanna Rolland, apelou na quinta-feira à noite para que não se "explorasse" o drama.

Agressor descrito como "depressivo" e "frágil

O presumível agressor, um aluno da escola identificado pelas autoridades como Justin P., foi hospitalizado numa enfermaria psiquiátrica na quinta-feira à noite, depois de o seu estado mental ter sido considerado incompatível com a custódia policial.

Por volta do meio-dia de quinta-feira, entrou numa sala de aula e feriu quatro alunos antes de ser controlado por um professor. Uma aluna de 15 anos morreu na sequência dos ferimentos, enquanto outra continua em estado crítico.

De acordo com as primeiras conclusões do inquérito, o presumível agressor apresentava um perfil "frágil" ou mesmo "depressivo".

Antes de cometer o ato, enviou um e-mail aos seus colegas e funcionários com um confuso manifesto de 13 páginas em que condenava a "globalização", que tinha "transformado o nosso sistema numa máquina de decomposição de seres humanos" , e denunciava o "ecocídio globalizado", a "violência sistémica" e o "condicionamento social totalitário".

Vários dos seus colegas descrevem-no como"reservado" e "não normal". "Partilhava ideias estranhas, ideias nazis", disse um aluno de Notre-Dame-de-Toutes-Aides.

Saúde mental será uma "grande causa nacional" em 2025

O perfil do agressor volta a colocar a questão da saúde mental no centro do debate político.

O governo francês designou a saúde mental como uma "grande causa nacional" para 2025, considerando-a como um "importante problema de saúde pública numa altura em que um em cada quatro franceses será confrontado com uma perturbação mental em algum momento das suas vidas".

"Eliminar os tabus, melhorar o acesso aos cuidados e à informação e reforçar a prevenção estão no centro das acções empreendidas pelo Estado e pelos seus parceiros", afirma o governo, que apela a "ações para combater a falta de informação e a estigmatização das perturbações mentais".

Após o atentado de quinta-feira, o presidente da Câmara de Nantes declarou que "a saúde mental dos jovens do nosso país" era a "questão fundamental", enquanto outras vozes pedem que se preste atenção ao papel das redes sociais no aumento da violência.