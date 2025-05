PUBLICIDADE

"Adoraria ser Papa. Ele seria a minha primeira escolha", uma piada que se transformou numa imagem que se tornou imediatamente viral. Na sexta-feira,o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma fotografia sua com vestes papais no site de redes sociais TruthSocial.

A imagem, claramente feita com inteligência artificial, foi uma resposta aos muitos comentários que surgiram após a declaração de Trump aos jornalistas na terça-feira, poucos dias após a morte do Papa Francisco e menos de uma semana antes do início do Conclave. O post foi mais tarde partilhado pela conta da Casa Branca.

Enquanto está quase tudo pronto no Vaticano, a chaminé pronta a libertar o famoso fumo branco já foi instalada, Trump continua a querer fazer de si próprio o centro das atenções mediáticas, mesmo quando se trata de uma tradição secular que nada tem a ver com os Estados Unidos.

O poder de Trump no Vaticano

A última vez que Trump esteve no Vaticano foi para assistir com a sua mulher Melania ao funeral do Papa Francisco, no passado sábado. Pouco antes do início do funeral, o chefe de Estado norte-americano teve um encontro histórico com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir o acordo sobre terras raras, assinado em Washington nos últimos dias.

Encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Vaticano AP/Ukrainian Presidential Press Office

Quem poderá ser eleito Papa

Em declarações aos jornalistas na passada terça-feira, Trump disse não ter qualquer preferência para além de si próprio, mas afirmou que o cardeal de Nova Iorque, Timothy Michael Dolan, poderia desempenhar o cargo.

Dolan, no entanto, não faz parte da lista de cardeais papáveis, entre os quais se encontram o atual secretário de Estado Pietro Parolin, o Arcebispo de Manila Luis Antonio Tagle e o presidente da Conferência Episcopal Italiana Matteo Zuppi.