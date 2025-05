PUBLICIDADE

Micheál Martin condenou o que descreveu como a "utilização por Israel de bens de primeira necessidade como armas", referindo-se à restrição imposta pelo país à entrada de alimentos e ajuda na Faixa de Gaza durante quase dois meses. O chefe do governo de Dublin afirmou que esta situação levanta questões muito importantes para a União Europeia e para as leis dos direitos humanos, que são fundamentais para a existência do bloco.

"Na minha opinião, isto constitui um crime de guerra", afirmou Martin, que pertence ao partido Fianna Fáil. "E eu não digo isso facilmente".

Defendeu que é a favor de uma resolução e quer a libertação dos reféns, afirmando que é "chocante tomar pessoas como reféns". Em novembro de 2023, Martin visitou um kibutz onde cerca de 10% da população foi atacada durante o ataque de 7 de outubro do Hamas. "Fui ver, em primeira mão, o impacto do terrível ataque do Hamas em Israel. Condenei-o desde o início, quando me desloquei ao local para mostrar empatia para com as pessoas que foram atacadas", afirmou, acrescentando que os reféns já deviam ter sido libertados há muito tempo.

A guerra que está a ser levada a cabo como resposta "perdeu qualquer compasso moral em termos do seu impacto inaceitável na população civil e nas crianças".

"Na Irlanda, existe agora uma tristeza, um horror e um sentimento de impotência perante o que vemos nos nossos ecrãs de televisão: crianças em macas e hospitais, gravemente feridas. Muitas famílias a serem dizimadas, crianças a ficarem órfãs. Do ponto de vista humano, é incompreensível".

O taoiseach (nome pelo qual é conhecido o primeiro-ministro na Irlanda) denunciou o que chama "duplicação de esforços" por parte de Israel em termos de intensificação da guerra no terreno. "Sei que Israel dirá que o Hamas está nos hospitais e por aí fora. Mas as crianças precisam de ter acesso básico a medicamentos", afirmou.

O inferno na Terra

Martin encontrou-se com Ursula von der Leyen em Bruxelas esta quinta-feira, tendo discutido assuntos que vão desde o comércio e o apoio à Ucrânia até ao Médio Oriente. Durante o encontro, o taoiseach partilhou as suas preocupações sobre a atual crise humanitária: "Penso que a presidente ouviu claramente a minha perspetiva sobre o assunto. Penso que ela compreende o meu ponto de vista e o de outros", afirmou Martin.

"Prevejo que haverá muita reflexão em toda a Europa sobre esta questão". Embora tenha saudado o anúncio da União Europeia sobre o recente pacote de apoio financeiro de 1,6 mil milhões de euros para os palestinianos, Martin observou que, quando se trata de uma resposta, não acredita que exista um consenso na União Europeia. "Reconheço e compreendo os diferentes contextos dos Estados-membros e os antecedentes históricos que influenciaram a abordagem dos Estados-membros ao Médio Oriente", afirmou. "Mas há um nível inaceitável de morte, destruição e deslocação [em Gaza]. E é, como muitas pessoas já disseram, desde 2011, um inferno na terra".

Martin defende que a UE tem sido rápida a comunicar as suas preocupações a outros países em todo o mundo quando estes violam a integridade territorial, acrescentando que tal é fundamental para a União Europeia e para o que esta representa.

Israel argumentou no passado que a restrição da ajuda é legal e que Gaza ainda tem suficientes provisões disponíveis. O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, anunciou o encerramento da embaixada israelita em Dublin em dezembro do ano passado, devido ao que descreveu como "política extrema anti-Israel do governo irlandês", que caracterizou como "antissemitismo".

No mês passado, o Fine Gael, em coligação com o Fianna Fáil de Martin, confirmou que os seus delegados no congresso do Partido Popular Europeu em Valência se recusaram a subscrever uma moção que condenava os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023 em Israel e apelava à libertação dos restantes reféns.

A Euronews contactou a embaixada israelita em Bruxelas e a missão de Israel junto da UE e da NATO para obter uma resposta.