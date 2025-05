PUBLICIDADE

Leão XIV celebrou pela primeira vez a oração do Regina Coeli na Praça de São Pedro, no domingo, perante os fiéis.

Estima-se que cerca de 150 000 pessoas se encontravam na praça, no meio de medidas de segurança maciças adoptadas desde a manhã. O Pontífice estreou-se na Loggia central da Basílica com um "Bom Domingo" e depois iniciou a oração no meio dos aplausos dos fiéis.

A julgar pela assistência e pelos aplausos, o afeto dos fiéis pelo Papa Prevost parece aumentar de dia para dia.

Fim da guerra e saudações para o Dia da Mãe

O Papa fala muitas vezes interrompido pelos coros dos fiéis. "Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço seja o do Bom Pastor, o quarto do tempo pascal."

Leão XIV continuou expressando a alegria de "rezar convosco e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente as sacerdotais. A Igreja precisa delas e é importante que os jovens encontrem acolhimento e encorajamento nas nossas comunidades no seu caminho vocacional".

O Papa fez então eco do convite do Papa Francisco para acolher e acompanhar os jovens. "Aos jovens digo: não tenhais medo, aceitai o convite de Cristo Nosso Senhor", disse Leão XIV.

Depois, o Papa Prevost passou à oração latina e deu a bênção.

"A imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial fez 60 milhões de vítimas. Como fez o Papa Francisco, dirijo-me aos poderosos do mundo: 'Nunca mais a guerra'", disse da varanda de São Pedro.

"Trago no meu coração o sofrimento do querido povo ucraniano. Que se faça tudo o que for possível para alcançar uma paz autêntica, justa e duradoura o mais rapidamente possível. Que os prisioneiros sejam libertados e que as crianças regressem às suas famílias".

Depois da Ucrânia, o Papa dirigiu-se também a Gaza, pedindo um cessar-fogo imediato e ajuda humanitária para a população civil e a libertação de todos os reféns.

O Papa também se referiu às tréguas entre a Índia e o Paquistão e questionou: "Mas quantos outros conflitos existem no mundo?"

"Confio este apelo sincero à Rainha da Paz para que o apresente ao Senhor para que nos conceda o milagre da paz", continuou.

O pontífice encerrou o seu discurso em cerca de um quarto de hora, saudando "com afeto todos vós, romanos e peregrinos de vários países", desejando depois uma "feliz festa a todas as mães" neste segundo domingo de maio que lhes é dedicado.