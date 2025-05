Começa em Nova Iorque o julgamento de Sean 'Diddy' Combs

PUBLICIDADE

Os procuradores federais começaram a tentar provar que Sean "Diddy" Combs transformou o seu negócio de hip-hop numa organização de extorsão que obrigava as mulheres a satisfazerem as suas exigências sexuais ao longo de duas décadas.

Os depoimentos no julgamento de Combs em Nova Iorque começaram na segunda-feira, após a conclusão da seleção do júri e das declarações de abertura dos advogados.

Combs, vestido com uma camisola branca e cujo cabelo passou de preto a quase totalmente grisalho, chegou à sala de audiências pouco antes das 9:00, hora local.

Cumprimentou os seus advogados com abraços e fez um sinal com o polegar para os apoiantes sentados nos bancos de madeira atrás dele. Ao início da manhã, a fila para entrar no tribunal estendia-se ao longo do quarteirão.

A mãe de Combs e vários dos seus filhos foram guiados para além da multidão e diretamente para o edifício.

A família e os apoiantes de Sean “Diddy” Combs, incluindo a mãe Janice Combs, ao centro, regressam ao tribunal após uma pausa em Nova Iorque, segunda-feira, 12 de maio de 2025 Seth Wenig/AP

O processo está a ser supervisionado pelo juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian. A procuradora-adjunta Maurene Comey lidera a acusação e a procuradora-adjunta Emily Johnson fez a declaração de abertura.

A defesa é liderada pelo advogado nova-iorquino Marc Agnifilo, tendo a advogada Teny Geragos proferido o discurso de abertura.

A a advogado de Combs - mais conhecido pelo nome artístico Diddy - Teny Geragos reconheceu que o comportamento agressivo do seu cliente, frequentemente exacerbado pelo álcool, ciúmes e drogas, poderia justificar as alegações de violência doméstica.

No entanto, argumentou que esse comportamento não justifica as acusações de tráfico sexual e de extorsão. Disse aos jurados que, embora possam considerar Diddy um "idiota" e desaprovar as suas práticas sexuais "perversas", "ele não é acusado de ser mau. Não é acusado de ser um idiota".

Sean Diddy Combs, ao centro, faz um coração com as mãos à família enquanto é escoltado para fora da prisão por US Marshals, no primeiro dia de julgamento. Elizabeth Williams/AP

Diddy, que tem 55 anos de idade, declarou-se inocente de uma acusação de cinco crimes, que incluem conspiração para extorsão, duas acusações de tráfico sexual pela força, fraude ou coerção. Também está a ser acusado de duas acusações de transporte para se envolver em prostituição.

Os procuradores dizem que Diddy coagia as mulheres a encontros sexuais em grupo, sob o efeito de drogas. Alegadamente, chamava a essas noites "freak offs", "wild king nights" ou "hotel nights". Acusaram-no também de ameaçar essas mulheres para que se calassem através de chantagem e de abusos físicos, incluindo asfixia, pancadas, pontapés e arrastamento, muitas vezes pelos cabelos.

Cassie, cujo verdadeiro nome é Casandra Ventura, deverá testemunhar segunda ou terça-feira. Combs disse a Cassie que, se ela o desafiasse novamente, ele divulgaria gravações dela a ter relações sexuais com um acompanhante masculino, "recordações das noites mais humilhantes da sua vida", disse Johnson.

Sean Diddy Combs assiste de pé ao discurso de abertura da advogada de defesa perante o júri no primeiro dia de julgamento no tribunal federal de Manhattan. Elizabeth Williams/AP

As festas de sexo são centrais nos abusos sexuais de Combs, dizem os procuradores. A empresa de Diddy pagava as festas, realizadas em quartos de hotel dentro e fora dos Estados Unidos. Johnson acrescentou que os funcionários da estrela do hip hop preparavam os quartos com a iluminação preferida dele, roupa de cama extra e lubrificantes.

Combs coagia as mulheres, incluindo Cassie, a consumir drogas e a participar em atos sexuais com acompanhantes masculinos para seu próprio prazer, documentando ocasionalmente os encontros, segundo Johnson.

Em 2023, Cassie intentou uma ação judicial contra Diddy, que foi resolvida em poucas horas. No entanto, este facto deu origem a um inquérito policial e deu origem a numerosas ações judiciais adicionais com alegações semelhantes.

Imagem retirada de um vídeo de uma câmara de segurança de um hotel e transmitida pela CNN parece mostrar Sean “Diddy” Combs a atacar a cantora Cassie num corredor de um hotel. AP

Após as declarações de encerramento, foram apresentadas aos jurados imagens de vigilância que mostram uma agressão de Combs a Cassie num hotel de Los Angeles em março de 2016, que os procuradores afirmam ser um elemento crucial do seu caso contra ele.

As imagens mostram Cassie perto dos elevadores do hotel com uma mala, pouco antes de Combs virar uma esquina, atacá-la e atirá-la ao chão à força, dando-lhe posteriormente pontapés e arrastando-a de volta para o quarto.

Depois de várias estações de televisão americanas terem transmitido o vídeo do ataque no ano passado, Diddy pediu desculpa e disse estar "enojado" com as suas ações.

A super-estrela do hip hop, geralmente reconhecida como um dos melhores e mais influentes artistas de rap, enfrenta uma pena de, no mínimo, 15 anos de prisão até prisão perpétua se for condenado por todas as acusações. Encontra-se detido numa prisão federal em Brooklyn, desde a sua detenção em setembro. Prevê-se que o julgamento dure dois meses.