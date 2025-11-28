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Equipa guia o balão do Homem-Aranha junto ao Radio City Music Hall durante o Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s, Nova Iorque, EUA, 27 de nov. de 2025
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Vídeo. Desfile do Dia de Ação de Graças: Buzz Lightyear e Pac-Man sobrevoam Nova Iorque

Últimas notícias:

O desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s contou com balões do Shrek, Minnie Mouse, Buzz Lightyear e Pac-Man sobre Manhattan.

O desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's arrancou na cidade de Nova Iorque, com balões gigantes do Shrek, Minnie Mouse, Buzz Lightyear e Pac-Man a sobrevoarem Manhattan.

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Multidões de pessoas saíram à rua, apesar das temperaturas entre os 5 e os 10 ºC e das rajadas de vento perto dos 50 km/h. A legislação de Nova Iorque limita a operação de balões de grande dimensão quando os ventos estão muito fortes, regra que só os deixou em terra uma vez, em 1971.

A polícia norte-americana disse que, ao longo da manhã, decidiria se eram necessárias alterações, mas o público juntou-se cedo e considerou ser um bom dia para o desfile.

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