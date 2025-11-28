Vídeo. Desfile do Dia de Ação de Graças: Buzz Lightyear e Pac-Man sobrevoam Nova Iorque

O desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's arrancou na cidade de Nova Iorque, com balões gigantes do Shrek, Minnie Mouse, Buzz Lightyear e Pac-Man a sobrevoarem Manhattan.
Multidões de pessoas saíram à rua, apesar das temperaturas entre os 5 e os 10 ºC e das rajadas de vento perto dos 50 km/h. A legislação de Nova Iorque limita a operação de balões de grande dimensão quando os ventos estão muito fortes, regra que só os deixou em terra uma vez, em 1971.
A polícia norte-americana disse que, ao longo da manhã, decidiria se eram necessárias alterações, mas o público juntou-se cedo e considerou ser um bom dia para o desfile.