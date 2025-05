EUA e Arábia Saudita assinam acordo de armas no valor de 127 mil milhões de euros

PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma série de acordos económicos e de cooperação bilateral na Arábia Saudita, na terça-feira, no início da sua viagem de quatro dias pelo Médio Oriente.

O objetivo da viagem ao reino rico em petróleo visava a negociação, e Trump já garantiu um acordo de defesa no valor de 142 mil milhões de dólares (127 mil milhões de euros) com o governante de facto do país, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Este acordo prevê que Washington forneça a Riade “equipamento de guerra de última geração” em troca de um investimento saudita de 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros) no sector da inteligência artificial dos EUA.

No total, os dois líderes assinaram mais de uma dúzia de acordos para aumentar a cooperação entre as forças armadas, os departamentos de justiça e as instituições culturais dos seus governos.

O presidente Donald Trump e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman falam numa cerimónia de assinatura em Riade, a 13 de maio de 2025 AP Photo

Espera-se que outros acordos económicos sejam assinados mais tarde, na terça-feira, numa conferência de investimento entre os EUA e a Arábia Saudita, que foi organizada para coincidir com a visita de Trump.

Bin Salman já se comprometeu a investir 600 mil milhões de dólares (537 mil milhões de euros) em novos investimentos sauditas nos EUA, mas Trump disse que 1 bilião de dólares seria ainda melhor.

“Acredito mesmo que gostamos muito um do outro”, disse Trump na terça-feira, quando se sentou ao lado do príncipe herdeiro no início da sua reunião bilateral.

Próxima paragem: Qatar

Os outros dois países no itinerário de Trump são o Qatar e os Emirados Árabes Unidos (EAU). O Qatar foi notícia no fim de semana depois de Trump ter dito que estava disposto a aceitar um luxuoso jato Boeing 747-8 como presente da família governante daquele Estado rico.

O presidente dos EUA deverá anunciar acordos com os três países que incidirão sobre a inteligência artificial, a expansão da cooperação energética e poderão incluir novas vendas de armas à Arábia Saudita.

No início deste mês, a administração Trump anunciou a aprovação inicial da venda de mísseis ar-ar no valor de 3,5 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros) para os caças da Arábia Saudita.

Trump está a tentar mostrar que a sua estratégia transacional para a política internacional está a trazer dividendos, pois enfrenta críticas dos democratas que argumentam que sua guerra tarifária global e sua abordagem à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia estão isolando os EUA de seus aliados.

A Arábia Saudita e os outros países da OPEP+ já ajudaram a sua causa junto de Trump durante a fase inicial do seu segundo mandato, aumentando a produção de petróleo. O presidente dos EUA considera que a energia barata é uma forma fundamental de reduzir os custos e conter a inflação no seu país.

Exclusão de Israel suscita dúvidas

A decisão da administração Trump de não programar uma viagem a Israel durante esta digressão levantou questões sobre a posição de Washington em relação ao seu aliado de longa data.

Vários analistas afirmaram que a escolha pode refletir o facto de as prioridades de Trump se centrarem nos benefícios económicos para os EUA, em vez de se centrarem em questões diplomáticas ou de segurança mais amplas.

PUBLICIDADE

"A principal mensagem que resulta desta visita, pelo menos tal como o itinerário se apresenta atualmente, é que os governos do Golfo são, de facto, amigos mais fortes de Trump do que o atual governo de Israel neste momento", afirmou William Wechsler, diretor do Atlantic Council, um grupo de reflexão norte-americano.

Donald Trump reúne-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Sala Oval da Casa Branca, a 7 de abril de 2025 AP Photo

Antes desta viagem ao Médio Oriente, Trump anunciou que Washington iria suspender uma campanha de quase dois meses de ataques aéreos dos EUA contra os Houthis do Iémen, dizendo que os rebeldes apoiados pelo Irão se comprometeram a parar de atacar navios ao longo de uma rota comercial global vital.

Os EUA não notificaram Israel - que os Houthis continuam a visar - do acordo antes de Trump o anunciar publicamente. Este foi o mais recente exemplo de Trump a deixar os israelitas às escuras sobre as negociações da sua administração com adversários comuns.

PUBLICIDADE

Em março, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu só foi informado pela administração Trump sobre as conversações dos EUA com o Hamas sobre a guerra em Gaza depois de estas terem começado.

Netanyahu também só teve conhecimento das conversações em curso entre os EUA e o Irão quando Trump as anunciou durante uma visita do líder israelita à Sala Oval, no mês passado.

O enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, disse na semana passada que previa progressos em breve na expansão dos Acordos de Abraão, um conjunto de acordos mediados por Trump no seu primeiro mandato, em que Estados árabes como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e Marrocos reconheceram Israel.

PUBLICIDADE

No entanto, o objetivo final de Trump de normalização saudita-israelita é altamente improvável, uma vez que Riade deixou claro que quer garantias de segurança dos EUA, assistência no programa nuclear do reino e progressos na via para a criação de um Estado palestiniano em troca.

Não parece haver qualquer perspetiva de avançar na criação de um Estado palestiniano, com a guerra entre Israel e o Hamas em curso e as recentes ameaças israelitas de arrasar e ocupar Gaza.